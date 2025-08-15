путін прибув до Анкоріджу на саміт із Трампом

російський диктатор володимир путін прибув до Анкоріджу, де пройде саміт із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Деталі

Літак Іл-96 путіна здійснив посадку на військовій базі в Анкориджі.

російський диктатор прилетів на Аляску із магадана.

Як повідомили росЗМІ, путін пересуватиметься Аляскою на "Аурусі" з московськими номерами.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.