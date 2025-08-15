путін прибув до Анкоріджу на саміт із Трампом

$41.450.06
48.440.21
ukenru
18:26 • 4038 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 78378 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 125184 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 74156 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 123750 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 53042 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 79692 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 104837 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60589 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 234956 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
50%
755мм
Популярнi новини
Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg15 серпня, 09:30 • 15784 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 114205 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 29466 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 81410 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34 • 23259 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 125147 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 114605 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 123725 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 148063 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 234948 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 96325 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 179071 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 126196 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 141660 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 188993 перегляди
Актуальне
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
Пістолет

путін прибув до Анкоріджу на саміт із Трампом

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Російський диктатор володимир путін прибув до Анкоріджу. Там пройде саміт із президентом США Дональдом Трампом.

путін прибув до Анкоріджу на саміт із Трампом

російський диктатор володимир путін прибув до Анкоріджу, де пройде саміт із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Деталі

Літак Іл-96 путіна здійснив посадку на військовій базі в Анкориджі.

російський диктатор прилетів на Аляску із магадана.

Як повідомили росЗМІ, путін пересуватиметься Аляскою на "Аурусі" з московськими номерами.

У день перемовин вони теж убивають, і це багато говорить: Зеленський відреагував на атаки рф по Україні у день саміту на Алясці15.08.25, 18:51 • 4580 переглядiв

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Путін
Дональд Трамп