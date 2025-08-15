путин прибыл в Анкоридж на саммит с Трампом
Киев • УНН
Российский диктатор владимир путин прибыл в Анкоридж. Там пройдет саммит с президентом США Дональдом Трампом.
российский диктатор владимир путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
Детали
Самолет Ил-96 путина совершил посадку на военной базе в Анкоридже.
российский диктатор прилетел на Аляску из магадана.
Как сообщили росСМИ, путин будет передвигаться по Аляске на "Аурусе" с московскими номерами.
В день переговоров они тоже убивают, и это о многом говорит: Зеленский отреагировал на атаки рф по Украине в день саммита на Аляске15.08.25, 18:51 • 4688 просмотров
Напомним
Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".
Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.