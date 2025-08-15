$41.450.06
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
путин прибыл в Анкоридж на саммит с Трампом

Киев • УНН

Российский диктатор владимир путин прибыл в Анкоридж. Там пройдет саммит с президентом США Дональдом Трампом.

путин прибыл в Анкоридж на саммит с Трампом

российский диктатор владимир путин прибыл в Анкоридж, где пройдет саммит с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

Самолет Ил-96 путина совершил посадку на военной базе в Анкоридже.

российский диктатор прилетел на Аляску из магадана.

Как сообщили росСМИ, путин будет передвигаться по Аляске на "Аурусе" с московскими номерами.

В день переговоров они тоже убивают, и это о многом говорит: Зеленский отреагировал на атаки рф по Украине в день саммита на Аляске15.08.25, 18:51 • 4688 просмотров

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.  

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Антонина Туманова

политика
Владимир Путин
Дональд Трамп