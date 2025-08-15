В день переговоров они тоже убивают, и это о многом говорит: Зеленский отреагировал на атаки рф по Украине в день саммита на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по украинским городам и отметил, что "в день переговоров они тоже убивают, и это о многом говорит", передает УНН.

Детали

Глава государства отметил, что получает доклады от разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет российский диктатор владимир путин. Кроме того, поступают и доклады из регионов Украины после российских ударов.

Сумы – российский удар по центральному рынку. Днепровщина – удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина – сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке москвы завершать эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит - отметил Зеленский.

Добавим

Глава государства добавил, что накануне состоялось обсуждение с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать.

Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно с силой - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.