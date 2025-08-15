$41.450.06
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 52291 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 83601 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 52258 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 87177 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 42763 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 74028 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 102601 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 59276 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 218795 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
В день переговоров они тоже убивают, и это о многом говорит: Зеленский отреагировал на атаки рф по Украине в день саммита на Аляске

Киев • УНН

 • 2908 просмотра

Президент Зеленский заявил, что российские удары по украинским городам продолжаются даже в день переговоров, что свидетельствует об отсутствии намерений завершать войну. Он подчеркнул важность сильной позиции США для честного окончания войны.

В день переговоров они тоже убивают, и это о многом говорит: Зеленский отреагировал на атаки рф по Украине в день саммита на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по украинским городам и отметил, что "в день переговоров они тоже убивают, и это о многом говорит", передает УНН.

Детали

Глава государства отметил, что получает доклады от разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет российский диктатор владимир путин. Кроме того, поступают и доклады из регионов Украины после российских ударов.

Сумы – российский удар по центральному рынку. Днепровщина – удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина – сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке москвы завершать эту войну. В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит 

- отметил Зеленский.

Ракетная атака рф на Днепровский район: погиб мужчина15.08.25, 17:18 • 3550 просмотров

Добавим

Глава государства добавил, что накануне состоялось обсуждение с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать.

Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно с силой 

- резюмировал Зеленский.

Враг ударил по центру Сум, вспыхнул масштабный пожар15.08.25, 17:48 • 5290 просмотров

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.  

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Антонина Туманова

