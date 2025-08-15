Враг ударил по центру Сум, вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
Российские войска попали в центральную часть Сум, ударив по гражданским объектам. На месте удара поднялся пожар, информация о пострадавших уточняется.
В Сумах после удара по гражданской инфраструктуре вспыхнул масштабный пожар. На место прибыли все экстренные службы, а информация о пострадавших сейчас уточняется. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Сумская громада снова оказалась под ударом: российские войска попали в центральную часть города, нанеся удар по гражданским объектам. Из-за мощного взрыва на месте происшествия вспыхнул пожар, который сейчас ликвидируют спасатели.
Враг нанес удар по центральной части Сумской громады – по гражданской инфраструктуре. На месте удара вспыхнул пожар. Работают все экстренные службы
Местные Телеграм-каналы пишут, что в Сумах произошел прилет БпЛА по центральному рынку.
Экстренные службы работают в усиленном режиме: эвакуируют людей из близлежащих домов, тушат пламя и обследуют территорию на наличие разрушений.
Предварительно известно, что удар нанес значительный материальный ущерб, однако точное количество пострадавших пока неизвестно. Сумская военная администрация обещает сообщить детали сразу после их уточнения.
