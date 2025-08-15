Враг ударил по центру Сум, вспыхнул масштабный пожар

$41.450.06
12:08 • 34971 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 35053 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 55492 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 37541 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 62278 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 35266 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 69897 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 100950 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 58326 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 207926 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от Генштаба
15 августа, 05:27
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях
15 августа, 06:37
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
15 августа, 07:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
10:28
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN
11:58
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
15 августа, 07:14
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джо Байден
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Покровск
Белый дом
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
14 августа, 09:44
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
13 августа, 14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
13 августа, 12:40
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
13 августа, 06:39
Футбол
Поезд
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV

Враг ударил по центру Сум, вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 2700 просмотра

Российские войска попали в центральную часть Сум, ударив по гражданским объектам. На месте удара поднялся пожар, информация о пострадавших уточняется.

Враг ударил по центру Сум, вспыхнул масштабный пожар

В Сумах после удара по гражданской инфраструктуре вспыхнул масштабный пожар. На место прибыли все экстренные службы, а информация о пострадавших сейчас уточняется. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Сумская громада снова оказалась под ударом: российские войска попали в центральную часть города, нанеся удар по гражданским объектам. Из-за мощного взрыва на месте происшествия вспыхнул пожар, который сейчас ликвидируют спасатели.

Враг нанес удар по центральной части Сумской громады – по гражданской инфраструктуре. На месте удара вспыхнул пожар. Работают все экстренные службы 

– сообщила ОВА.

Местные Телеграм-каналы пишут, что в Сумах произошел прилет БпЛА по центральному рынку.

Экстренные службы работают в усиленном режиме: эвакуируют людей из близлежащих домов, тушат пламя и обследуют территорию на наличие разрушений.

Предварительно известно, что удар нанес значительный материальный ущерб, однако точное количество пострадавших пока неизвестно. Сумская военная администрация обещает сообщить детали сразу после их уточнения.

Ракетная атака рф на Днепровский район: погиб мужчина
15.08.25, 17:18

Степан Гафтко

Война
Сумская область
Беспилотный летательный аппарат
Сумы