Ворог вдарив по центру Сум, спалахнула масштабна пожежа

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 30881 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 31068 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 49399 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 34343 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 56762 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 33641 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 68976 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 100565 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58107 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 205534 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.2м/с
36%
755мм
Популярнi новини
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 49945 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 16658 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 86259 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 43532 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 13707 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 49433 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 44381 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 56789 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 87074 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 205545 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 82363 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 166107 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 114553 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 130991 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 179286 перегляди
Актуальне
Футбол
Поїзд
The New York Times
Starlink
BFM TV

Ворог вдарив по центру Сум, спалахнула масштабна пожежа

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Російські війська влучили у центральну частину Сум, поціливши по цивільних об'єктах. На місці удару здійнялася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.

Ворог вдарив по центру Сум, спалахнула масштабна пожежа

У Сумах після удару по цивільній інфраструктурі здійнялася масштабна пожежа. На місце прибули всі екстрені служби, а інформація про постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі

Сумська громада знову опинилася під ударом: російські війська влучили у центральну частину міста, поціливши по цивільних об’єктах. Через потужний вибух на місці події спалахнула пожежа, яку зараз ліквідовують рятувальники.

Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби 

– повідомила ОВА.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що в Сумах стався приліт БпЛА по центральному ринку.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі: евакуюють людей із прилеглих будинків, гасять полум’я та обстежують територію на наявність руйнувань.

Попередньо відомо, що удар завдав значних матеріальних збитків, проте точна кількість постраждалих наразі невідома. Сумська військова адміністрація обіцяє повідомити деталі одразу після їх уточнення.

Ракетна атака рф на Дніпровський район: загинув чоловік15.08.25, 17:18 • 2056 переглядiв

Степан Гафтко

Війна
Сумська область
Безпілотний літальний апарат
Суми