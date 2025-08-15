Ворог вдарив по центру Сум, спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
Російські війська влучили у центральну частину Сум, поціливши по цивільних об'єктах. На місці удару здійнялася пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.
У Сумах після удару по цивільній інфраструктурі здійнялася масштабна пожежа. На місце прибули всі екстрені служби, а інформація про постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Сумська громада знову опинилася під ударом: російські війська влучили у центральну частину міста, поціливши по цивільних об’єктах. Через потужний вибух на місці події спалахнула пожежа, яку зараз ліквідовують рятувальники.
Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби
Місцеві Телеграм-канали пишуть, що в Сумах стався приліт БпЛА по центральному ринку.
Екстрені служби працюють у посиленому режимі: евакуюють людей із прилеглих будинків, гасять полум’я та обстежують територію на наявність руйнувань.
Попередньо відомо, що удар завдав значних матеріальних збитків, проте точна кількість постраждалих наразі невідома. Сумська військова адміністрація обіцяє повідомити деталі одразу після їх уточнення.
