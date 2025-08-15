$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 25074 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 40950 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 29890 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 49369 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 31359 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 67676 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 100039 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57817 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 202449 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14
Ракетна атака рф на Дніпровський район: загинув чоловік

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетний обстріл Дніпровського району. Попередньо відомо про одного загиблого.

Ракетна атака рф на Дніпровський район: загинув чоловік

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетний обстріл у Дніпровському районі. Попередньо відомо про одного загиблого та виникнення пожежі. Деталі події наразі уточнюються. Про це очільник ОВА заявив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. 

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюються.

Війська рф вранці вдарили по центру Херсона з артилерії: двоє постраждалих15.08.25, 09:26

Степан Гафтко

Війна
Сергій Лисак
Дніпровський район (Дніпропетровська область)
Telegram
Дніпропетровська область
Україна
Херсон