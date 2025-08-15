Ракетна атака рф на Дніпровський район: загинув чоловік

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетний обстріл у Дніпровському районі. Попередньо відомо про одного загиблого та виникнення пожежі. Деталі події наразі уточнюються. Про це очільник ОВА заявив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюються.

