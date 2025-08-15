Ракетная атака рф на Днепровский район: погиб мужчина
Киев • УНН
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетном обстреле Днепровского района. Предварительно известно об одном погибшем.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетном обстреле в Днепровском районе. Предварительно известно об одном погибшем и возникновении пожара. Детали происшествия сейчас уточняются. Об этом глава ОВА заявил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Из-за вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус. Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким.
Также отмечается, что предварительно, есть пострадавший. Возник пожар. Детали уточняются.
