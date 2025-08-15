Войска рф утром ударили по центру Херсона из артиллерии: двое пострадавших

$41.450.06
48.440.21
ukenru
04:50 • 28098 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 49020 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 24584 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 116334 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 141683 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 76210 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 76136 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 74011 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 179728 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 95010 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
53%
757мм
Популярные новости
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 38813 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 12873 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo02:24 • 51184 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести02:40 • 23133 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 22945 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 1074 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 116372 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 168521 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 141739 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 84173 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 51084 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 136559 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 87418 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 105594 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 155596 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp
Facebook
Instagram

Войска рф утром ударили по центру Херсона из артиллерии: двое пострадавших

Киев • УНН

 • 3980 просмотра

Российские войска обстреляли центр Херсона из артиллерии около 08:00. Двое мужчин, 52 и 40 лет, получили взрывные травмы и контузию.

Войска рф утром ударили по центру Херсона из артиллерии: двое пострадавших

Российские войска утром атаковали центр Херсона, известно о двух пострадавших, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Около 08:00 российские оккупанты из артиллерии атаковали центральную часть Херсона", - сообщили в ОВА в Telegram.

Сначала было известно, что из-за вражеского удара 52-летний мужчина получил взрывную травму. Пострадавший - под наблюдением медиков.

Впоследствии в больницу обратился еще один пострадавший из-за утреннего российского обстрела центра Херсона. 40-летний херсонец получил взрывную травму и контузию. Он будет лечиться амбулаторно.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок. Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки.

Юлия Шрамко

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Херсон