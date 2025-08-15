Войска рф утром ударили по центру Херсона из артиллерии: двое пострадавших
Киев • УНН
Российские войска обстреляли центр Херсона из артиллерии около 08:00. Двое мужчин, 52 и 40 лет, получили взрывные травмы и контузию.
Российские войска утром атаковали центр Херсона, известно о двух пострадавших, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Около 08:00 российские оккупанты из артиллерии атаковали центральную часть Херсона", - сообщили в ОВА в Telegram.
Сначала было известно, что из-за вражеского удара 52-летний мужчина получил взрывную травму. Пострадавший - под наблюдением медиков.
Впоследствии в больницу обратился еще один пострадавший из-за утреннего российского обстрела центра Херсона. 40-летний херсонец получил взрывную травму и контузию. Он будет лечиться амбулаторно.
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки на Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок. Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки.