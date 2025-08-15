Війська рф вранці вдарили по центру Херсона з артилерії: двоє постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли центр Херсона з артилерії близько 08:00. Двоє чоловіків, 52 та 40 років, отримали вибухові травми та контузію.
Російські війська вранці атакували середмістя Херсона, відомо про двох постраждалих, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА, пише УНН.
Деталі
"Близько 08:00 російські окупанти з артилерії атакували центральну частину Херсона", - повідомили в ОВА у Telegram.
Спочатку було відомо, що через ворожий удар 52-річний чоловік дістав вибухову травму. Постраждалий - під наглядом медиків.
Згодом до лікарні звернувся ще один постраждалий через ранковий російський обстріл центру Херсона. 40-річний херсонець дістав вибухову травму та контузію. Він лікуватиметься амбулаторно.
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди.