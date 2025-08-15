Війська рф вранці вдарили по центру Херсона з артилерії: двоє постраждалих

$41.510.09
04:50 • 21332 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 35649 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 18708 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 98291 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 120905 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 68009 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 68090 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 68238 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 176494 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 93204 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Популярнi новини
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 28196 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 10108 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 40438 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 18109 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 17873 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 98371 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 148039 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 121004 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 74097 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 79787 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Донецька область
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 45525 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 131408 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 82721 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 101233 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 151583 перегляди
Війська рф вранці вдарили по центру Херсона з артилерії: двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Російські війська обстріляли центр Херсона з артилерії близько 08:00. Двоє чоловіків, 52 та 40 років, отримали вибухові травми та контузію.

Війська рф вранці вдарили по центру Херсона з артилерії: двоє постраждалих

Російські війська вранці атакували середмістя Херсона, відомо про двох постраждалих, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Близько 08:00 російські окупанти з артилерії атакували центральну частину Херсона", - повідомили в ОВА у Telegram.

Спочатку було відомо, що через ворожий удар 52-річний чоловік дістав вибухову травму. Постраждалий - під наглядом медиків.

Згодом до лікарні звернувся ще один постраждалий через ранковий російський обстріл центру Херсона. 40-річний херсонець дістав вибухову травму та контузію. Він лікуватиметься амбулаторно.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина. російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди.

Юлія Шрамко

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Херсон