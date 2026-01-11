Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении поставок нефти и финансовой помощи Кубе. Он также предлагает Гаване заключить соглашение с США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В своем заявлении Дональд Трамп подчеркнул, что Куба долгое время существовала за счет больших объемов нефти и средств из Венесуэлы. В обмен на это Гавана предоставляла венесуэльским властям так называемые "услуги безопасности".

Куба годами жила за счет огромных объемов нефти и денег из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, Но больше этого не будет! Большинство тех кубинцев погибли во время атаки США на прошлой неделе и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые столько лет держали ее в заложниках