Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о прекращении поставок нефти и финансовой помощи Кубе, которая ранее получала ресурсы от Венесуэлы. Он призвал Кубу заключить соглашение с США, пока не стало поздно.
Детали
В своем заявлении Дональд Трамп подчеркнул, что Куба долгое время существовала за счет больших объемов нефти и средств из Венесуэлы. В обмен на это Гавана предоставляла венесуэльским властям так называемые "услуги безопасности".
Куба годами жила за счет огромных объемов нефти и денег из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, Но больше этого не будет! Большинство тех кубинцев погибли во время атаки США на прошлой неделе и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые столько лет держали ее в заложниках
Также Трамп заявил, что теперь Венесуэлу будут защищать Соединенные Штаты Америки. Он подчеркнул, что США имеют "самую мощную армию мира" и призвал Кубу действовать "пока не стало поздно".
Теперь у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки - самая мощная армия мира (с огромным отрывом), чтобы защищать их. И мы их защитим. Больше ни одной капли нефти или цента денег Куба не получит - ноль! Я настоятельно им заключить соглашение, пока это не стало слишком поздно
Напомним
Дональд Трамп планирует возобновить добычу нефти в Венесуэле для снижения мировых цен до 50 долларов за баррель. Это позволит США контролировать около 30% мирового рынка сырья.