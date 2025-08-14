У кремлі заявили, що за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці підписання документів не планується

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами пєскова, на саміті росії та США на Алясці "обговорюватимуться питання, пов'язані з українським врегулюванням".

Підписання документів за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці не очікується - наголосив речник путіна.

Білий дім про саміт на Алясці: Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести війну до мирного вирішення

Крім того, за його словами, путін і Трамп за підсумками саміту на Алясці окреслять те коло домовленостей та розуміння, яких їм вдасться досягти.

Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.