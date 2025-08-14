У кремлі заявили, що за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці підписання документів не планується

$41.510.09
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
13:54 • 6894 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
12:57 • 10454 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 15227 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 29873 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
14 серпня, 08:11 • 94243 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 54263 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 51027 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
14 серпня, 06:07 • 46552 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 41922 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 72947 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 35475 перегляди
Прісціллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 45205 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 16393 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 9890 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 1688 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
13:54 • 6870 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 10026 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 16477 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 08:11 • 94213 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петро Порошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 1130 перегляди
Прісціллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 45390 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 43920 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 65098 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 117477 перегляди
Fox News
Мі-8
Starlink
YouTube
The Times

У кремлі заявили, що за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці підписання документів не планується

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

У кремлі заявили, що за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці підписання документів не планується

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами пєскова, на саміті росії та США на Алясці "обговорюватимуться питання, пов'язані з українським врегулюванням".

Підписання документів за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці не очікується 

- наголосив речник путіна.

Білий дім про саміт на Алясці: Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести війну до мирного вирішення14.08.25, 16:51 • 1536 переглядiв

Крім того, за його словами, путін і Трамп за підсумками саміту на Алясці окреслять те коло домовленостей та розуміння, яких їм вдасться досягти.

Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім14.08.25, 16:19 • 2278 переглядiв

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна