Білий дім про саміт на Алясці: Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести війну до мирного вирішення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести російсько-українську війну до мирного вирішення. Він має неймовірну інтуїцію і хоче досягти прогресу, повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі телеканалу Fox News, пише УНН.

Деталі

"Президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного вирішення. Тож те, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це одна з причин, чому він їде" - повідомила Лівітт.

Вона додала, що Трамп має неймовірну інтуїцію і він хоче побачити, якого прогресу можна досягти, щоб досягти миру.

"У нього неймовірна інтуїція, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та подивитися, якого прогресу можна досягти, щоб зрушити справу з місця, щоб припинити цю жорстоку війну та відновити мир", - підкреслили Лівітт.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п’ятницю вранці. Він прибуде на військову базу США в Анкориджі.

Як повідомлялося, російський диктатор володимир путін планує показати Дональду Трампу на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна - "штучна держава". Це має виправдати агресію рф та її претензії на українські території.