Ексклюзив
13:54 • 1686 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 6896 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 13451 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
09:32 • 27565 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 87960 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 51466 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 48318 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 44545 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 40675 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 46599 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Білий дім про саміт на Алясці: Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести війну до мирного вирішення

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Президент США Дональд Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести війну до мирного вирішення. Він вилетить на Аляску для зустрічі з володимиром путіним у п'ятницю вранці.

Білий дім про саміт на Алясці: Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести війну до мирного вирішення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести російсько-українську війну до мирного вирішення. Він має неймовірну інтуїцію і хоче досягти прогресу, повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі телеканалу Fox News, пише УНН.

Деталі

"Президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного вирішення. Тож те, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це одна з причин, чому він їде" - повідомила Лівітт.

Вона додала, що Трамп має неймовірну інтуїцію і він хоче побачити, якого прогресу можна досягти, щоб досягти миру.

"У нього неймовірна інтуїція, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та подивитися, якого прогресу можна досягти, щоб зрушити справу з місця, щоб припинити цю жорстоку війну та відновити мир", - підкреслили Лівітт.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п’ятницю вранці. Він прибуде на військову базу США в Анкориджі.

Як повідомлялося, російський диктатор володимир путін планує показати Дональду Трампу на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна - "штучна держава". Це має виправдати агресію рф та її претензії на українські території.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки