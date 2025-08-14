Белый дом о саммите на Аляске: Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести войну до мирного решения

$41.510.09
Эксклюзив
13:54 • 686 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 6082 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 13049 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 27069 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 86598 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 50853 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 47750 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 44127 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40425 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46436 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 53863 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 65656 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 31649 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 39738 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 13456 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 686 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 6240 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 13457 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 86598 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 190466 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 39745 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 42211 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 63496 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 115985 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 131745 просмотра
Белый дом о саммите на Аляске: Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести войну до мирного решения

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Президент США Дональд Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести войну до мирного решения. Он вылетит на Аляску для встречи с Владимиром Путиным в пятницу утром.

Белый дом о саммите на Аляске: Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести войну до мирного решения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться привести российско-украинскую войну к мирному разрешению. У него невероятная интуиция, и он хочет добиться прогресса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News, пишет УНН.

Детали

"Президент хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться привести эту войну к мирному разрешению. Так что то, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это одна из причин, почему он едет", - сообщила Ливитт.

Она добавила, что у Трампа невероятная интуиция, и он хочет увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы добиться мира.

"У него невероятная интуиция, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и посмотреть, какого прогресса можно достичь, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, чтобы прекратить эту жестокую войну и восстановить мир", - подчеркнула Ливитт.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным в пятницу утром. Он прибудет на военную базу США в Анкоридже.

Как сообщалось, российский диктатор владимир путин планирует показать Дональду Трампу на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина - "искусственное государство". Это должно оправдать агрессию рф и ее претензии на украинские территории.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты