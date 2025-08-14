Белый дом о саммите на Аляске: Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести войну до мирного решения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться привести российско-украинскую войну к мирному разрешению. У него невероятная интуиция, и он хочет добиться прогресса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News, пишет УНН.

Детали

"Президент хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться привести эту войну к мирному разрешению. Так что то, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это одна из причин, почему он едет", - сообщила Ливитт.

Она добавила, что у Трампа невероятная интуиция, и он хочет увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы добиться мира.

"У него невероятная интуиция, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и посмотреть, какого прогресса можно достичь, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, чтобы прекратить эту жестокую войну и восстановить мир", - подчеркнула Ливитт.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным в пятницу утром. Он прибудет на военную базу США в Анкоридже.

Как сообщалось, российский диктатор владимир путин планирует показать Дональду Трампу на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина - "искусственное государство". Это должно оправдать агрессию рф и ее претензии на украинские территории.