путін готує до зустрічі з Трампом "історичні матеріали", згідно з якими Україна нібито "штучна держава" - ЦПД

$41.510.09
48.650.57
ukenru
11:53 • 4252 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 18616 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 64221 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 39883 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 38717 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 37026 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 36602 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 44305 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43634 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41679 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярнi новини
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 10194 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 42703 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 46537 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 20624 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 22950 перегляди
Публікації
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 1048 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 64222 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 179780 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 153284 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 142352 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 23058 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 36635 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 58301 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 111008 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 126962 перегляди
Актуальне
The Times
Fox News
Друга світова війна
Дія (сервіс)
Пістолет

путін готує до зустрічі з Трампом "історичні матеріали", згідно з якими Україна нібито "штучна держава" - ЦПД

Київ • УНН

 • 280 перегляди

володимир путін планує показати Дональду Трампу на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна - "штучна держава". Це має виправдати агресію рф та її претензії на українські території.

путін готує до зустрічі з Трампом "історичні матеріали", згідно з якими Україна нібито "штучна держава" - ЦПД

Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор володимир путін почне демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава", пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Як стало відомо Центру від Сил оборони, російський диктатор володимир путін готує для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом певні "історичні матеріали". Йдеться про географічні карти, які, за задумом путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", сформована за рахунок територій інших країн.

В ЦПД наголосили, що це буцімто має виправдати військову агресію кремля проти України та претензії рф на українські території.

Такі псевдоісторичні спекуляції - типовий прийом російської пропаганди, до якого неодноразово вдавався у публічних виступах і сам путін. Подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою

- зазначили в ЦПД.

У Центрі також зазначили, що більшість сучасних країн або їх частини у минулому входили до інших держав, у тому числі і нинішня росія, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій рф у минулому належали іншим державам - Німеччині, Швеції, Фінляндії та іншим.

Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн 

- підсумували в ЦПД.

Доповнення

В Центрі протидії дезінформації попереджають, що російська пропаганда активізувала кампанію з дискредитації українських військових, поширюючи чергову серію фейків про нібито "нелюдську тактику" та "знущання над мирними мешканцями".

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Фінляндія
Швеція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна