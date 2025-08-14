путін готує до зустрічі з Трампом "історичні матеріали", згідно з якими Україна нібито "штучна держава" - ЦПД
Київ • УНН
володимир путін планує показати Дональду Трампу на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна - "штучна держава". Це має виправдати агресію рф та її претензії на українські території.
Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор володимир путін почне демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава", пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Як стало відомо Центру від Сил оборони, російський диктатор володимир путін готує для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом певні "історичні матеріали". Йдеться про географічні карти, які, за задумом путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", сформована за рахунок територій інших країн.
В ЦПД наголосили, що це буцімто має виправдати військову агресію кремля проти України та претензії рф на українські території.
Такі псевдоісторичні спекуляції - типовий прийом російської пропаганди, до якого неодноразово вдавався у публічних виступах і сам путін. Подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою
У Центрі також зазначили, що більшість сучасних країн або їх частини у минулому входили до інших держав, у тому числі і нинішня росія, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій рф у минулому належали іншим державам - Німеччині, Швеції, Фінляндії та іншим.
Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн
Доповнення
В Центрі протидії дезінформації попереджають, що російська пропаганда активізувала кампанію з дискредитації українських військових, поширюючи чергову серію фейків про нібито "нелюдську тактику" та "знущання над мирними мешканцями".
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.