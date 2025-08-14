путін готує до зустрічі з Трампом "історичні матеріали", згідно з якими Україна нібито "штучна держава" - ЦПД

Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор володимир путін почне демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава", пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як стало відомо Центру від Сил оборони, російський диктатор володимир путін готує для зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом певні "історичні матеріали". Йдеться про географічні карти, які, за задумом путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", сформована за рахунок територій інших країн.

В ЦПД наголосили, що це буцімто має виправдати військову агресію кремля проти України та претензії рф на українські території.

Такі псевдоісторичні спекуляції - типовий прийом російської пропаганди, до якого неодноразово вдавався у публічних виступах і сам путін. Подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою