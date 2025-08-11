$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 3938 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 20506 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 27424 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 34030 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 89057 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 167351 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 121354 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 291027 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 162498 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 358661 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Російська пропаганда активізується з фейками про Україну напередодні зустрічі Трампа та путіна - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.

Російська пропаганда активізується з фейками про Україну напередодні зустрічі Трампа та путіна - ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди напередодні президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним на Алясці, пише УНН.

Центр прогнозує, що в другій половині серпня російська пропаганда напередодні та після зустрічі президента США Дональда Трампа з володимиром путіним на Алясці активізує дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію переговорного процесу та участі в ньому України

- ідеться у повідомленні ЦПД РНБО.

Зокрема, за даними ЦПД, "очікується, що ворожі пропагандисти намагатимуться поширювати маніпулятивні наративи про нібито небажання України домовлятися про мир, блокування та затягування переговорів, що нібито Європа не спроможна вирішувати питання безпеки без участі рф, начебто Україна "остаточно втратила суверенітет" тощо".

кремль використовує саміт на Алясці для розколу США та Європи - ISW11.08.25, 07:48 • 2092 перегляди

Окрім того, за повідомленням, очікується продовження російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію процесу обміну військовополоненими. "Ворог продовжить запускати брехливі меседжі про нібито "вибірковий підхід України" чи "відсутність політичної волі до обміну"", - вказали у ЦПД.

Також прогнозується, що активізуються спроби нагнітання інформаційної загрози з боку білорусі та інформаційні атаки в Молдові напередодні виборів.

"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці11.08.25, 04:59 • 3378 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Білорусь
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова