Російська пропаганда активізується з фейками про Україну напередодні зустрічі Трампа та путіна - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди напередодні президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним на Алясці, пише УНН.
Центр прогнозує, що в другій половині серпня російська пропаганда напередодні та після зустрічі президента США Дональда Трампа з володимиром путіним на Алясці активізує дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію переговорного процесу та участі в ньому України
Зокрема, за даними ЦПД, "очікується, що ворожі пропагандисти намагатимуться поширювати маніпулятивні наративи про нібито небажання України домовлятися про мир, блокування та затягування переговорів, що нібито Європа не спроможна вирішувати питання безпеки без участі рф, начебто Україна "остаточно втратила суверенітет" тощо".
Окрім того, за повідомленням, очікується продовження російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію процесу обміну військовополоненими. "Ворог продовжить запускати брехливі меседжі про нібито "вибірковий підхід України" чи "відсутність політичної волі до обміну"", - вказали у ЦПД.
Також прогнозується, що активізуються спроби нагнітання інформаційної загрози з боку білорусі та інформаційні атаки в Молдові напередодні виборів.
