"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці
Київ • УНН
Зустріч Трампа і путіна на Алясці 15 серпня 2025 року є результатом того, що обидва лідери "загнали себе в кут". Експерти вважають це дипломатичною перемогою путіна, оскільки зустріч відбувається без участі України та Європи.
Домовленість про зустріч на Алясці є результатом того, що і російський диктатор володимир путін, і президент США Дональд Трамп "загнали себе в кут". Таку думку в коментарі Financial Times висловив професор російської політики в Королівському коледжі Лондона Сем Грін, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, путін ніколи не збирався погоджуватися на угоду щодо припинення війни в Україні в оголошені Трампом терміни, "що сигналізує про слабкість під тиском", а Трамп був стурбований перспективою запровадження санкцій, які зрештою можуть виявитися неефективними.
Те, що путін їде до США не як в'язень, що він перетворився з об'єкта розчарування на когось бажаного, і що зустріч відбувається без українців та європейців - усе це дипломатична перемога (путіна- ред.)
У свою чергу експерт з російської економіки німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге зазначив, що економіка росії сьогодні слабша, ніж будь-коли за останні три роки. При цьому, за його словами, ситуація "недостатньо серйозна, щоб змінити позицію путіна щодо України".
"Для путіна погрози санкціями є симптомом розчарування Трампа. путін більше стурбований зростаючим розчаруванням Трампа, ніж впливом нових санкцій", - переконаний економіст.
Нагадаємо
Днями Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці.
Згодом кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде10.08.25, 22:08 • 6162 перегляди