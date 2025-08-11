$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 21098 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 74639 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 149879 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 114321 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 285769 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 160024 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 346008 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 313636 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107597 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150199 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Зустріч Трампа і путіна на Алясці 15 серпня 2025 року є результатом того, що обидва лідери "загнали себе в кут". Експерти вважають це дипломатичною перемогою путіна, оскільки зустріч відбувається без участі України та Європи.

"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці

Домовленість про зустріч на Алясці є результатом того, що і російський диктатор володимир путін, і президент США Дональд Трамп "загнали себе в кут". Таку думку в коментарі Financial Times висловив професор російської політики в Королівському коледжі Лондона Сем Грін, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, путін ніколи не збирався погоджуватися на угоду щодо припинення війни в Україні в оголошені Трампом терміни, "що сигналізує про слабкість під тиском", а Трамп був стурбований перспективою запровадження санкцій, які зрештою можуть виявитися неефективними.

Те, що путін їде до США не як в'язень, що він перетворився з об'єкта розчарування на когось бажаного, і що зустріч відбувається без українців та європейців - усе це дипломатична перемога (путіна- ред.)

- вважає експерт.

У свою чергу експерт з російської економіки німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге зазначив, що економіка росії сьогодні слабша, ніж будь-коли за останні три роки. При цьому, за його словами, ситуація "недостатньо серйозна, щоб змінити позицію путіна щодо України".

"Для путіна погрози санкціями є симптомом розчарування Трампа. путін більше стурбований зростаючим розчаруванням Трампа, ніж впливом нових санкцій", - переконаний економіст.

Нагадаємо

Днями Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці.

Згодом кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде10.08.25, 22:08 • 6162 перегляди

Вадим Хлюдзинський

