«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске
Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года является результатом того, что оба лидера «загнали себя в угол». Эксперты считают это дипломатической победой Путина, поскольку встреча происходит без участия Украины и Европы.
Договоренность о встрече на Аляске является результатом того, что и российский диктатор Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп "загнали себя в угол". Такое мнение в комментарии Financial Times высказал профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин, сообщает УНН.
По его словам, Путин никогда не собирался соглашаться на соглашение о прекращении войны в Украине в объявленные Трампом сроки, "что сигнализирует о слабости под давлением", а Трамп был обеспокоен перспективой введения санкций, которые в конечном итоге могут оказаться неэффективными.
То, что Путин едет в США не как заключенный, что он превратился из объекта разочарования в кого-то желанного, и что встреча происходит без украинцев и европейцев - все это дипломатическая победа (Путина - ред.)
В свою очередь эксперт по российской экономике немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге отметил, что экономика России сегодня слабее, чем когда-либо за последние три года. При этом, по его словам, ситуация "недостаточно серьезна, чтобы изменить позицию Путина по Украине".
"Для Путина угрозы санкциями являются симптомом разочарования Трампа. Путин больше обеспокоен растущим разочарованием Трампа, чем влиянием новых санкций", - убежден экономист.
На днях Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске.
Впоследствии Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны РФ против Украины и экономические интересы.
