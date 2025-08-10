Рютте: Трамп на Аляске испытает Путина на готовность завершить войну в Украине, финального соглашения не будет
Киев • УНН
По словам генсека НАТО, Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа, чтобы проверить его серьезность относительно прекращения войны в Украине. Поставки оружия Украине продолжатся независимо от результатов переговоров.
Президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске «испытает» российского диктатора Владимира Путина на готовность завершить войну в Украине. Об этом в интервью CBS News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает УНН.
Детали
По его словам, встреча Трампа с Путиным позволит США и их союзникам «убедиться, насколько серьезно Путин относится» к прекращению огня.
"В пятницу важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать, - президент Трамп. Поэтому очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финального соглашения
В то же время он сообщил, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от результата переговоров Трампа и Путина.
У нас уже есть первые два пакета, по которым обязательства взяли на себя Нидерланды, а также скандинавы
Он добавил, что дальнейшие заявления о поставках оружия ожидаются в ближайшие дни и недели.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки больше "не будут участвовать в финансировании" российско-украинской войны и хотят "мирного урегулирования".
Европейские лидеры выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным. Они, в частности, поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира.
Накануне Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны РФ против Украины и экономические интересы.
