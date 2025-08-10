Підтримка України та тиск на рф: лідери ЄС виступили зі спільною заявою напередодні зустрічі Трампа з путіним
Київ • УНН
Лідери Європейського Союзу підтримали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення миру. Вони наголосили на важливості дипломатії, підтримки України та тиску на рф.
Лідери Європейського Союзу вітають роботу президента США Дональда Трампа, спрямовану на припинення вбивств в Україні, агресивної війни російської федерації та досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів ЄС напередодні запланованої зустрічі Трампа з російським диктатором путіним, повідомляє УНН.
Деталі
На переконання авторів, лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на російську федерацію з метою припинення її незаконної війни, може бути успішним.
Ми готові підтримувати цю роботу дипломатично, а також шляхом продовження нашої суттєвої військової та фінансової підтримки України, зокрема через роботу Коаліції охочих, а також шляхом підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти російської федерації
Автори також поділяють переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, які включають необхідність надійних та достовірних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.
Україна має свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів
Зазначається, що неспровоковане та незаконне вторгнення росії в Україну є кричущим порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, Будапештського меморандуму та наступних зобов'язань росії.
"Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми обіцяємо твердо стояти на боці України. Ми єдині як європейці та сповнені рішучості спільно просувати наші інтереси. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами Америки, а також з президентом Зеленським та народом України заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки", - резюмували європейські лідери.
Довідково
Під спільною заявою підписалися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрадріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Фінляндії Александр Стубб.
Нагадаємо
Напередодні у Великій Британії відбулася зустріч з питань безпеки за участю представників США, України та Європи. На зустрічі були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та віце-президент США Джей Ді Венс.
