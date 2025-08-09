Зеленський: другу спробу поділу України росії ми не дамо, знаючи росію – де друга, там і третя

Шлях до миру для України має визначатися разом з Україною, це принципово. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, має бути чесне закінчення війни, "і саме від росії це залежить, саме росія має закінчити війну, яку вона почала". При цьому Україна та всі партнери однаково сприймають необхідність припинення вогню та вбивств, а єдиний субʼєкт, який цьому протистоїть" – це російський диктатор путін.

Його єдина карта на руках – це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую - сказав глава держави.

Він підкреслив, що ще не чув, щоб будь-хто з партнерів Києва засумнівався в можливості США зробити так, щоб війни не було.

Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого. Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили конструктивно: ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат - зазначив Зеленський.

"Страх і поступки не роблять нації безпечними": Зеленський виступив зі зверненням

Він наголосив, що так само потрібен результат на рівні лідерів, при цьому контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, і не завжди публічно.

Тактику путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич - вказав Президент.

Він нагадав, що путіну "дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях".

"Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України росії ми не дамо. Знаючи росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

За інформацією The Economist, російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

