Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 25490 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 83334 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 77101 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 252578 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 140966 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 313043 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 289544 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 105621 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148233 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78591 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський: другу спробу поділу України росії ми не дамо, знаючи росію – де друга, там і третя

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Президент Зеленський заявляє, що шлях до миру в Україні має визначатися разом з Україною. Він наголошує, що лише росія може закінчити війну, яку вона розпочала, а путін прагне легалізувати окупацію українських територій.

Зеленський: другу спробу поділу України росії ми не дамо, знаючи росію – де друга, там і третя

Шлях до миру для України має визначатися разом з Україною, це принципово. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, має бути чесне закінчення війни, "і саме від росії це залежить, саме росія має закінчити війну, яку вона почала". При цьому Україна та всі партнери однаково сприймають необхідність припинення вогню та вбивств, а єдиний субʼєкт, який цьому протистоїть" – це російський диктатор путін.

Його єдина карта на руках – це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую

- сказав глава держави.

Він підкреслив, що ще не чув, щоб будь-хто з партнерів Києва засумнівався в можливості США зробити так, щоб війни не було.

Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого. Припинення вогню – всі формати підтримали. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили, і забезпечили конструктивно: ми зробили обміни і готуємо наступні. Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат

- зазначив Зеленський.

"Страх і поступки не роблять нації безпечними": Зеленський виступив зі зверненням09.08.25, 21:51 • 3526 переглядiв

Він наголосив, що так само потрібен результат на рівні лідерів, при цьому контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, і не завжди публічно.

Тактику путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич

- вказав Президент.

Він нагадав, що путіну "дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях".

"Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України росії ми не дамо. Знаючи росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

За інформацією The Economist, російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Україна та Європа відхилили пропозицію путіна про припинення вогню та висунули свою - ЗМІ09.08.25, 19:07 • 5980 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Дональд Трамп
Херсонська область
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна