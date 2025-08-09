Зеленский: вторую попытку раздела Украины России мы не дадим, зная Россию – где вторая, там и третья

Путь к миру для Украины должен определяться вместе с Украиной, это принципиально. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, должно быть честное окончание войны, "и именно от россии это зависит, именно россия должна закончить войну, которую она начала". При этом Украина и все партнеры одинаково воспринимают необходимость прекращения огня и убийств, а единственный субъект, который этому противостоит" – это российский диктатор путин.

Его единственная карта на руках – это возможность убивать, и он пытается продать остановку смертей максимально дорого. Важно, чтобы это никого не обмануло. Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир. Не прекращение огня когда-то там потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп мне так говорил, и я это абсолютно поддерживаю - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что еще не слышал, чтобы кто-либо из партнеров Киева усомнился в возможности США сделать так, чтобы войны не было.

Президент Соединенных Штатов имеет рычаги, имеет решимость. Украина поддержала все предложения президента Трампа, начиная еще с февраля. Прекращение огня – все форматы поддержали. Встречи с российской стороной мы обеспечили, и обеспечили конструктивно: мы произвели обмены и готовим следующие. Уже больше понимания по спискам. Рассчитываем на результат - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что так же нужен результат на уровне лидеров, при этом контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно – на разных уровнях, и не всегда публично.

Тактику путина все хорошо видят. Он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них. Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли – хочет уже во второй раз получить территориальную добычу - указал Президент.

Он напомнил, что путину "дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях".

"Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку раздела Украины россии мы не дадим. Зная россию – где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях", - резюмировал Зеленский.

Напомним

По информации The Economist, российский диктатор владимир путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

