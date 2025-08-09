Украина и Европа отклонили предложение путина о прекращении огня и выдвинули свое - СМИ
Киев • УНН
Европейские государства и Украина отвергли план владимира путина по прекращению огня. Они выдвинули встречное предложение, которое должно стать основой для будущих переговоров между Трампом и российским лидером.
Украина и Европа выступили против предложения российского диктатора владимира путина о прекращении огня и ответили "встречным предложением", передает УНН со ссылкой на WSJ.
Европейские государства и Украина ответили на план владимира путина о прекращении огня в субботу встречным предложением, которое, по их словам, должно служить основой для того, чтобы будущие переговоры между президентом Трампом и российским лидером могли набрать обороты
WSJ отмечает, что "европейский гамбит отклонил российское предложение обменять удерживаемые Украиной части Донецкой области на прекращение огня. Оно было выдвинуто на встрече с высокопоставленными чиновниками США в Англии в субботу".
Напомним
Лондон сегодня примет встречу советников по вопросам безопасности с участием представителей Соединенных Штатов, Украины и Европы. Встречу возглавят министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.