Лондон анонсував у суботу ключову зустріч радників з безпеки щодо миру в Україні

9 серпня, 06:10 • 25406 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 152136 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 91030 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 231508 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 221897 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 98634 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 143526 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 77344 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55559 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38965 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію9 серпня, 03:19 • 45799 перегляди
Адміністрація Трампа посилює тиск на Гарвард через патенти та фінансування досліджень 9 серпня, 04:10 • 9306 перегляди
Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО07:36 • 25270 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild09:42 • 13385 перегляди
Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 09:59 • 23822 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 231508 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 142694 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 221898 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 222030 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 159050 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Харківська область
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 222030 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 197811 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 209300 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 212245 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 198942 перегляди
Шахед-136
The New York Times
Bild
Tesla Model Y
Financial Times

Лондон анонсував у суботу ключову зустріч радників з безпеки щодо миру в Україні

Київ • УНН

 • 608 перегляди

У Лондоні відбудеться зустріч радників з питань безпеки за участю представників США, України та Європи. Обговорять прогрес у забезпеченні справедливого та тривалого миру.

Лондон анонсував у суботу ключову зустріч радників з безпеки щодо миру в Україні

Лондон сьогодні прийме зустріч радників з питань безпеки за участю представників Сполучених Штатів, України та Європи. Зустріч очолять міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс, повідомили у пресслужбі британського прем'єр-міністра, пише УНН

Деталі

"Прем'єр-міністр сьогодні вранці поспілкувався з Президентом України Зеленським. Вони з нетерпінням чекали зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів, яка відбудеться сьогодні, і яку організують міністр закордонних справ Великої Британії та віце-президент США", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, лідери обох країн "погодилися, що це буде життєво важливим форумом для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та тривалого миру".

"Обидва лідери привітали бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні та погодилися, що ми повинні продовжувати тиснути на путіна, щоб він припинив його незаконну війну", - зазначається у заяві.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, як вказано, "завершив розмову, повторивши свою непохитну підтримку України та її народу".

Зеленський переговорив зі Стармером щодо мирних зусиль: заявив про однакове бачення щодо "небезпеки російського плану"09.08.25, 13:49 • 626 переглядiв

Як повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс у X з посиланням на джерела, "віце-президент Джей Ді Венс сьогодні у Великій Британії зустрічається з європейськими радниками з національної безпеки щодо росії/України".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Девід Леммі
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон