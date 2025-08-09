Лондон анонсував у суботу ключову зустріч радників з безпеки щодо миру в Україні
У Лондоні відбудеться зустріч радників з питань безпеки за участю представників США, України та Європи. Обговорять прогрес у забезпеченні справедливого та тривалого миру.
Лондон сьогодні прийме зустріч радників з питань безпеки за участю представників Сполучених Штатів, України та Європи. Зустріч очолять міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс, повідомили у пресслужбі британського прем'єр-міністра, пише УНН.
"Прем'єр-міністр сьогодні вранці поспілкувався з Президентом України Зеленським. Вони з нетерпінням чекали зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів, яка відбудеться сьогодні, і яку організують міністр закордонних справ Великої Британії та віце-президент США", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, лідери обох країн "погодилися, що це буде життєво важливим форумом для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та тривалого миру".
"Обидва лідери привітали бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні та погодилися, що ми повинні продовжувати тиснути на путіна, щоб він припинив його незаконну війну", - зазначається у заяві.
Прем'єр-міністр Кір Стармер, як вказано, "завершив розмову, повторивши свою непохитну підтримку України та її народу".
Як повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс у X з посиланням на джерела, "віце-президент Джей Ді Венс сьогодні у Великій Британії зустрічається з європейськими радниками з національної безпеки щодо росії/України".