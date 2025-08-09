$41.460.00
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 128205 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 80257 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 210928 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 203121 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 94011 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49 • 140760 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 76552 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55014 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38786 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Зеленський переговорив зі Стармером щодо мирних зусиль: заявив про однакове бачення щодо "небезпеки російського плану"

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Президент Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони погодилися щодо необхідності сталого миру для України та небезпеки російських планів.

Зеленський переговорив зі Стармером щодо мирних зусиль: заявив про однакове бачення щодо "небезпеки російського плану"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і що у них однакове бачення "необхідності дійсно сталого миру для України та небезпеки російського плану звести все до обговорення неможливого", пише УНН.

Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації".

"Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - зазначив Глава держави.

Юлія Шрамко

