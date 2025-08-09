Зеленський переговорив зі Стармером щодо мирних зусиль: заявив про однакове бачення щодо "небезпеки російського плану"
Київ • УНН
Президент Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони погодилися щодо необхідності сталого миру для України та небезпеки російських планів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і що у них однакове бачення "необхідності дійсно сталого миру для України та небезпеки російського плану звести все до обговорення неможливого", пише УНН.
Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого
Президент наголосив: "Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації".
"Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - зазначив Глава держави.