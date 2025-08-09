путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ

Диктатор рф володимир путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, цю пропозицію путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в москві.

У матеріалі йдеться, що європейські та українські чиновники, які були проінформовані президентом Трампом і Віткоффом під час низки телефонних розмов цього тижня про пропозицію кремлівського диктатора, заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.

Трамп у середу, 6 серпня, заявив, що пропозиція путіна не є проривом, але достатньо вагома, щоб розпочати підготовку до потенційного саміту вже наступного тижня.

Видання зазначає, що цей план розглядають як можливий відхід рф від попередніх вимог, що передбачали повний контроль над усією лінією фронту, яка простягається далеко за межі Донбасу.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією для мирного врегулювання. Він також зазначив, що зупинив переростання конфлікту у світову війну.