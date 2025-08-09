путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ

$41.460.15
8 серпня, 15:03 • 21333 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 91168 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 97880 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 58937 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 118634 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 68099 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50155 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37065 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 98795 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26115 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском8 серпня, 12:44 • 27769 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 75673 перегляди
Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну8 серпня, 16:08 • 18516 перегляди
У Києві автомобіль влетів у ТРЦ Ocean Plaza: водійка переплутала педаліVideo17:02 • 7496 перегляди
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдетьсяPhoto17:21 • 16180 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 91170 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 75702 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 97881 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 127034 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 98796 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Рим
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 127034 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 165092 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 179417 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 184884 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 173435 перегляди
Дія (сервіс)
Fox News
COVID-19
С-400
Forbes

путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ

Київ • УНН

 • 438 перегляди

володимир путін запропонував Дональду Трампу припинення вогню в Україні за умови територіальних поступок. Пропозиція передбачає виведення українських військ з Донецької та Луганської областей.

путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ

Диктатор рф володимир путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, цю пропозицію путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в москві.

У матеріалі йдеться, що європейські та українські чиновники, які були проінформовані президентом Трампом і Віткоффом під час низки телефонних розмов цього тижня про пропозицію кремлівського диктатора, заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.

Трамп у середу, 6 серпня, заявив, що пропозиція путіна не є проривом, але достатньо вагома, щоб розпочати підготовку до потенційного саміту вже наступного тижня.

Видання зазначає, що цей план розглядають як можливий відхід рф від попередніх вимог, що передбачали повний контроль над усією лінією фронту, яка простягається далеко за межі Донбасу.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією для мирного врегулювання. Він також зазначив, що зупинив переростання конфлікту у світову війну.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Сполучені Штати Америки
Україна