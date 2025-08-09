путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса - WSJ

$41.460.15
48.280.01
ukenru
8 августа, 15:03 • 21333 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 91168 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 97880 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 58937 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 118634 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 68099 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 50155 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37065 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 98794 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26115 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
56%
754мм
Популярные новости
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 75673 просмотра
321 км/ч за секунду славы: на автобане ФРГ зафиксировали экстремальное превышение скорости8 августа, 15:20 • 4072 просмотра
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину8 августа, 16:08 • 18516 просмотра
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педалиVideo17:02 • 7496 просмотра
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речьPhoto17:21 • 16180 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 91168 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 75702 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 97880 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 127032 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 98794 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Рим
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 127032 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 165091 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 179416 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 184883 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 173435 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
COVID-19
Ракетная система С-400
Forbes

путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса - WSJ

Киев • УНН

 • 438 просмотра

владимир путин предложил Дональду Трампу прекращение огня в Украине при условии территориальных уступок. Предложение предусматривает вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса - WSJ

Диктатор рф владимир путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это предложение путин передал специальному посланнику США Стиву Виткоффу, когда тот был в москве.

В материале говорится, что европейские и украинские чиновники, которые были проинформированы президентом Трампом и Виткоффом во время ряда телефонных разговоров на этой неделе о предложении кремлевского диктатора, заявили, что у них есть опасения, что путин просто использует это предложение как тактический ход для избежания новых санкций и пошлин со стороны США.

Трамп в среду, 6 августа, заявил, что предложение путина не является прорывом, но достаточно весомо, чтобы начать подготовку к потенциальному саммиту уже на следующей неделе.

Издание отмечает, что этот план рассматривают как возможный отход рф от предыдущих требований, предусматривавших полный контроль над всей линией фронта, которая простирается далеко за пределы Донбасса.

Напомним

Дональд Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и Россией для мирного урегулирования. Он также отметил, что остановил перерастание конфликта в мировую войну.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Соединённые Штаты
Украина