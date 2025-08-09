путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса - WSJ
Киев • УНН
владимир путин предложил Дональду Трампу прекращение огня в Украине при условии территориальных уступок. Предложение предусматривает вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей.
Диктатор рф владимир путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, это предложение путин передал специальному посланнику США Стиву Виткоффу, когда тот был в москве.
В материале говорится, что европейские и украинские чиновники, которые были проинформированы президентом Трампом и Виткоффом во время ряда телефонных разговоров на этой неделе о предложении кремлевского диктатора, заявили, что у них есть опасения, что путин просто использует это предложение как тактический ход для избежания новых санкций и пошлин со стороны США.
Трамп в среду, 6 августа, заявил, что предложение путина не является прорывом, но достаточно весомо, чтобы начать подготовку к потенциальному саммиту уже на следующей неделе.
Издание отмечает, что этот план рассматривают как возможный отход рф от предыдущих требований, предусматривавших полный контроль над всей линией фронта, которая простирается далеко за пределы Донбасса.
Напомним
Дональд Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и Россией для мирного урегулирования. Он также отметил, что остановил перерастание конфликта в мировую войну.