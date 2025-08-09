Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією для мирного врегулювання. Він також зазначив, що зупинив переростання конфлікту у світову війну.
Президент США Дональд Трамп 8 серпня на брифінгу в Білому домі заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями", пише УНН.
Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам
Трамп додав, що "якби США не втрутилися, війна між Україною та росією перетворилися на світову. Я це зупинив"
"Зараз єдине питання – коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро", зауважив він.
Також президент США вважає, що є шанс на тристоронню зустріч із путіним та Зеленським. Він вважає, що путін хоче миру так само як Україна та інші лідери в Європі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив про майбутню зустріч з російським диктатором володимиром путіним. Місце зустрічі буде оголошено пізніше.