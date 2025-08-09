$41.460.15
48.280.01
ukru
8 августа, 15:03 • 21152 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 90556 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 97549 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 58724 просмотра
8 августа, 10:49 • 118442 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 68049 просмотра
8 августа, 09:33 • 50113 просмотра
8 августа, 09:21 • 37044 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 98690 просмотра
8 августа, 07:40 • 26103 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 75429 просмотра
321 км/ч за секунду славы: на автобане ФРГ зафиксировали экстремальное превышение скорости8 августа, 15:20 • 4010 просмотра
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину8 августа, 16:08 • 18374 просмотра
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педалиVideo17:02 • 7190 просмотра
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речьPhoto17:21 • 16032 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Рим
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 126892 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 165053 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 179378 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 184846 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 173397 просмотра
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
COVID-19
Ракетная система С-400
Forbes

Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Дональд Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией для мирного урегулирования. Он также отметил, что остановил перерастание конфликта в мировую войну.

Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией

Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями", пишет УНН.

Речь идет о территориях, за которые три с половиной года шли ожесточенные бои, унеся жизни многих украинцев и россиян. Сейчас планируют вернуть часть этих земель и провести взаимный обмен. Процесс сложный и непростой, но мы вернем часть территорий, проведем некоторые обмены, и это будет на пользу обеим сторонам

- заявил Трамп.

Трамп добавил, что "если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией превратилась бы в мировую. Я это остановил"

"Сейчас единственный вопрос – когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро", – отметил он.

Также президент США считает, что есть шанс на трехстороннюю встречу с путиным и Зеленским. Он считает, что путин хочет мира так же, как Украина и другие лидеры в Европе.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с российским диктатором владимиром путиным. Место встречи будет объявлено позже.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина