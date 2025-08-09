Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией

Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями", пишет УНН.

Речь идет о территориях, за которые три с половиной года шли ожесточенные бои, унеся жизни многих украинцев и россиян. Сейчас планируют вернуть часть этих земель и провести взаимный обмен. Процесс сложный и непростой, но мы вернем часть территорий, проведем некоторые обмены, и это будет на пользу обеим сторонам