Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией для мирного урегулирования. Он также отметил, что остановил перерастание конфликта в мировую войну.
Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями", пишет УНН.
Речь идет о территориях, за которые три с половиной года шли ожесточенные бои, унеся жизни многих украинцев и россиян. Сейчас планируют вернуть часть этих земель и провести взаимный обмен. Процесс сложный и непростой, но мы вернем часть территорий, проведем некоторые обмены, и это будет на пользу обеим сторонам
Трамп добавил, что "если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией превратилась бы в мировую. Я это остановил"
"Сейчас единственный вопрос – когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро", – отметил он.
Также президент США считает, что есть шанс на трехстороннюю встречу с путиным и Зеленским. Он считает, что путин хочет мира так же, как Украина и другие лидеры в Европе.
Напомним
Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с российским диктатором владимиром путиным. Место встречи будет объявлено позже.