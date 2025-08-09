Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild
Київ • УНН
Стів Віткофф, спецпосланець Дональда Трампа, неправильно інтерпретував заяви путіна щодо умов припинення вогню.
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф "неправильно зрозумів" російського диктатора володимира путіна. Про це пише німецьке видання BILD з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
"володимир путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Він запропонував лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. Але не всеосяжне припинення вогню", - заявило джерело BILD.
Видання наголошує, що США, навпаки, запропонували заморозити війну на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з росією. За інформацією BILD, кремль на цю пропозицію йти не захотів.
Також видання зазначає, що спецпосланець США Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви путіна і прийняв їх за поступку. Так, необхідний росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів, пише видання.
"Віткофф не знає, про що говорить", - заявив український чиновник. За інформацією видання, таку оцінку поділяють представники німецького уряду.
Як стало відомо BILD, днями увечері відбулася телефонна конференція між США - а саме спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом - і європейськими партнерами. У європейців склалося враження, що американці ще самі не прийшли до єдиного розуміння того, що відбувається. Це було пов'язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з путіним у кремлі були сприйняті як плутані, пише видання. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання.
"Окрім того, мабуть, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи. Держсекретар наголошував, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, тоді як Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа", - додає видання.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.