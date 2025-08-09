Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild

$41.460.00
48.280.00
ukenru
06:10 • 20789 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 127996 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 80162 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 210752 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 202960 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 93972 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 140736 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 76548 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55010 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38784 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун9 серпня, 01:33 • 55356 перегляди
В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти9 серпня, 02:00 • 27667 перегляди
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію9 серпня, 03:19 • 36318 перегляди
Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО07:36 • 15523 перегляди
Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 09:59 • 10323 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 210755 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 132183 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 202962 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 206935 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 149626 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Кір Стармер
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 206939 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 192504 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 204485 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 207801 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 194777 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Bild
Tesla Model Y
Financial Times

Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild

Київ • УНН

 • 4484 перегляди

Стів Віткофф, спецпосланець Дональда Трампа, неправильно інтерпретував заяви путіна щодо умов припинення вогню.

Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф "неправильно зрозумів" російського диктатора володимира путіна. Про це пише німецьке видання BILD з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

"володимир путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Він запропонував лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. Але не всеосяжне припинення вогню", - заявило джерело BILD.

Видання наголошує, що США, навпаки, запропонували заморозити війну на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з росією. За інформацією BILD, кремль на цю пропозицію йти не захотів.

Також видання зазначає, що спецпосланець США Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви путіна і прийняв їх за поступку. Так, необхідний росією "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян із цих самих регіонів, пише видання.

"Віткофф не знає, про що говорить", - заявив український чиновник. За інформацією видання, таку оцінку поділяють представники німецького уряду.

Як стало відомо BILD, днями увечері відбулася телефонна конференція між США - а саме спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом - і європейськими партнерами. У європейців склалося враження, що американці ще самі не прийшли до єдиного розуміння того, що відбувається. Це було пов'язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з путіним у кремлі були сприйняті як плутані, пише видання. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання.

"Окрім того, мабуть, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи. Держсекретар наголошував, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, тоді як Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа", - додає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Bild
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна