Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф "неправильно понял" российского диктатора владимира путина. Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"владимир путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Он предложил лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. Но не всеобъемлющее прекращение огня", - заявил источник BILD.

Издание отмечает, что США, напротив, предложили заморозить войну на текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с россией. По информации BILD, кремль на это предложение идти не захотел.

Также издание отмечает, что спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял заявления путина и принял их за уступку. Так, необходимый россией "мирный уход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих же регионов, пишет издание.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", - заявил украинский чиновник. По информации издания, такую оценку разделяют представители немецкого правительства.

Как стало известно BILD, на днях вечером состоялась телефонная конференция между США - а именно спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом - и европейскими партнерами. У европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего. Это было связано прежде всего с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с путиным в Кремле были восприняты как путаные, пишет издание. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах.

"Кроме того, видимо, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Госсекретарь подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, тогда как Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа", - добавляет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа.

Как сообщалось, путин представил администрации Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.