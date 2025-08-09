Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild
Киев • УНН
Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа, неправильно интерпретировал заявления путина относительно условий прекращения огня.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф "неправильно понял" российского диктатора владимира путина. Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
"владимир путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Он предложил лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. Но не всеобъемлющее прекращение огня", - заявил источник BILD.
Издание отмечает, что США, напротив, предложили заморозить войну на текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с россией. По информации BILD, кремль на это предложение идти не захотел.
Также издание отмечает, что спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял заявления путина и принял их за уступку. Так, необходимый россией "мирный уход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного ухода" россиян из этих же регионов, пишет издание.
"Уиткофф не знает, о чем говорит", - заявил украинский чиновник. По информации издания, такую оценку разделяют представители немецкого правительства.
Как стало известно BILD, на днях вечером состоялась телефонная конференция между США - а именно спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом - и европейскими партнерами. У европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего. Это было связано прежде всего с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с путиным в Кремле были восприняты как путаные, пишет издание. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах.
"Кроме того, видимо, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Госсекретарь подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, тогда как Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа", - добавляет издание.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа.
Как сообщалось, путин представил администрации Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.