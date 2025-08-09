$41.460.00
Лондон анонсировал в субботу ключевую встречу советников по безопасности относительно мира в Украине

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В Лондоне состоится встреча советников по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. Обсудят прогресс в обеспечении справедливого и прочного мира.

Лондон анонсировал в субботу ключевую встречу советников по безопасности относительно мира в Украине

Лондон сегодня примет встречу советников по вопросам безопасности с участием представителей Соединенных Штатов, Украины и Европы. Встречу возглавят министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщили в пресс-службе британского премьер-министра, пишет УНН

Детали

"Премьер-министр сегодня утром пообщался с Президентом Украины Зеленским. Они с нетерпением ждали встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и Соединенных Штатов, которая состоится сегодня, и которую организуют министр иностранных дел Великобритании и вице-президент США", - говорится в сообщении.

Как указано, лидеры обеих стран "согласились, что это будет жизненно важным форумом для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и длительного мира".

"Оба лидера приветствовали желание президента Трампа положить конец этой варварской войне и согласились, что мы должны продолжать давить на путина, чтобы он прекратил его незаконную войну", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр Кир Стармер, как указано, "завершил разговор, повторив свою непоколебимую поддержку Украины и ее народа".

Как сообщила журналистка CBS News Дженифер Джейкобс в X со ссылкой на источники, "вице-президент Джей Ди Вэнс сегодня в Великобритании встречается с европейскими советниками по национальной безопасности по россии/Украине".

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Лондон