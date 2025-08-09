"Страх и уступки не делают нацию безопасной": Зеленский выступил с обращением
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и подчеркнул, что независимость базируется на достоинстве. Он отметил, что желания россиян относительно украинских территорий останутся лишь желаниями, пока украинцы объединены.
Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил "всех наших людей, кто сегодня поддержал, кто сражается ради нашего государства, кто работает ради Украины".
Я благодарю каждого воина, каждого гражданина Украины, кто осознает, что независимость базируется на достоинстве. Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной
Он подчеркнул, что желания россиян распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, "пока украинцы стоят плечом к плечу, помогают армии, помогают государству".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обменявшись мнениями относительно дипломатической ситуации. Зеленский подчеркнул важность реального окончания войны и надежных основ безопасности.
Также в субботу Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они согласились относительно необходимости устойчивого мира для Украины и опасности российских планов.
