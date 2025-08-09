"Страх и уступки не делают нацию безопасной": Зеленский выступил с обращением

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 22881 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 75019 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 72504 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 248108 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 137025 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 307504 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 285127 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105293 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 147960 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78497 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.1м/с
64%
755мм
Популярные новости
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW9 августа, 09:59 • 73061 просмотра
Избиение бывшего военного в Днепре: в ТЦК сделали заявлениеVideo9 августа, 12:09 • 18274 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 37152 просмотра
Пьяный иностранец на Range Rover устроил масштабное ДТП в Киеве, есть пострадавшаяPhoto17:15 • 7000 просмотра
путин предлагает ограниченное перемирие перед встречей с Трампом - The Economist17:27 • 18178 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 307523 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 192247 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 285144 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 289092 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 202415 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 37318 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 75042 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 289092 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 219265 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 228898 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

"Страх и уступки не делают нацию безопасной": Зеленский выступил с обращением

Киев • УНН

 • 2316 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и подчеркнул, что независимость базируется на достоинстве. Он отметил, что желания россиян относительно украинских территорий останутся лишь желаниями, пока украинцы объединены.

"Страх и уступки не делают нацию безопасной": Зеленский выступил с обращением

Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил "всех наших людей, кто сегодня поддержал, кто сражается ради нашего государства, кто работает ради Украины".

Я благодарю каждого воина, каждого гражданина Украины, кто осознает, что независимость базируется на достоинстве. Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что желания россиян распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, "пока украинцы стоят плечом к плечу, помогают армии, помогают государству".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обменявшись мнениями относительно дипломатической ситуации. Зеленский подчеркнул важность реального окончания войны и надежных основ безопасности.

Также в субботу Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они согласились относительно необходимости устойчивого мира для Украины и опасности российских планов.

Главное, чтобы россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий: Зеленский поговорил с премьером Испании09.08.25, 17:40 • 4186 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политика
Владимир Зеленский
Украина