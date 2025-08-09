Главное, чтобы россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий: Зеленский поговорил с премьером Испании
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Обсудили ситуацию в дипломатии и контакты с партнерами. Президент подчеркнул, что голос Европы обязательно должен быть учтен во время будущих переговоров о мире. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Говорил с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Спасибо за поддержку Украины и наших людей. Проинформировал о ситуации в дипломатии и контактах с партнерами. Поделился нашим видением того, какими должны быть следующие шаги. Сейчас главное, чтобы россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий. Важно, что у нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен. Согласовываем нашу общую европейскую позицию. Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру
Он добавил, что также обсудили евроинтеграционный путь Украины.
Все свои обязательства Украина выполнила, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера. Обсудили возможные варианты, будем искать решения. Договорились быть на связи
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменений в позиции рф на фоне мирных усилий не видно.