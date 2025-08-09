Головне, щоб росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов: Зеленський поговорив із прем'єром Іспанії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом дипломатичну ситуацію. Вони узгодили необхідність врахування голосу Європи у майбутніх мирних переговорах та євроінтеграційний шлях України.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Обговорили ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Президент наголосив на тому, що голос Європи обовʼязково має бути врахований під час майбутніх переговорів щодо миру. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
Говорив із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Дякую за підтримку України й наших людей. Поінформував про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов. Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру
Він додав, що також обговорили євроінтеграційний шлях України.
Всі свої зобовʼязання Україна виконала, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера. Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення. Домовилися бути на звʼязку
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що змін у позиції рф на тлі мирних зусиль не видно.