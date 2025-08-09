Зеленський: не бачимо зрушень у російській позиції
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Обговорювалися дипломатична ситуація, відсутність змін у позиції РФ та вступ України й Молдови до ЄС.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що змін у позиції рф на тлі мирних зусиль не видно. Про це він сказав під час розмови із прем’єр-міністеркою головуючої у ЄС Данії Метте Фредеріксен, про що повідомив у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Говорив із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вдячний за підтримку. Обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами – нашу і Метте", - зазначив Президент.
Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім не бачимо зрушень у російській позиції. росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку
З його слів, сторони обговорили також "роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови". "Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом. Дякую!" - наголосив Глава держави.
