Зеленский: не видим сдвигов в российской позиции

$41.460.00
48.280.00
ukenru
9 августа, 06:10 • 25400 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 152100 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 91012 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 231478 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 221867 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 98625 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 143519 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77343 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55558 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38964 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.2м/с
39%
754мм
Популярные новости
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию9 августа, 03:19 • 45800 просмотра
Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований9 августа, 04:10 • 9308 просмотра
Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО07:36 • 25271 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild09:42 • 13387 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW09:59 • 23824 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 231478 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 142679 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 221867 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 222006 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 159037 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Харьковская область
Херсон
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 222006 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 197801 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 209291 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 212237 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 198935 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times

Зеленский: не видим сдвигов в российской позиции

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Обсуждались дипломатическая ситуация, отсутствие изменений в позиции РФ и вступление Украины и Молдовы в ЕС.

Зеленский: не видим сдвигов в российской позиции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменений в позиции РФ на фоне мирных усилий не видно. Об этом он сказал во время разговора с премьер-министром председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

"Говорил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Благодарен за поддержку. Обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами – нашу и Метте", - отметил Президент.

В эти дни активность дипломатии сверхвысока. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, не гарантирующими ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, стороны обсудили также "работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы". "Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе. Спасибо!" - подчеркнул Глава государства.

Зеленский переговорил со Стармером о мирных усилиях: заявил об одинаковом видении относительно "опасности российского плана"09.08.25, 13:49 • 626 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
Украина
Молдова