Зеленский: не видим сдвигов в российской позиции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменений в позиции РФ на фоне мирных усилий не видно. Об этом он сказал во время разговора с премьер-министром председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.

"Говорил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Благодарен за поддержку. Обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами – нашу и Метте", - отметил Президент.

В эти дни активность дипломатии сверхвысока. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, не гарантирующими ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность