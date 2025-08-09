Зеленский: не видим сдвигов в российской позиции
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Обсуждались дипломатическая ситуация, отсутствие изменений в позиции РФ и вступление Украины и Молдовы в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменений в позиции РФ на фоне мирных усилий не видно. Об этом он сказал во время разговора с премьер-министром председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.
Подробности
"Говорил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Благодарен за поддержку. Обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами – нашу и Метте", - отметил Президент.
В эти дни активность дипломатии сверхвысока. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, не гарантирующими ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность
По его словам, стороны обсудили также "работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы". "Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе. Спасибо!" - подчеркнул Глава государства.
Зеленский переговорил со Стармером о мирных усилиях: заявил об одинаковом видении относительно "опасности российского плана"09.08.25, 13:49 • 626 просмотров