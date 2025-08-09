"Страх і поступки не роблять нації безпечними": Зеленський виступив зі зверненням
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував українцям за підтримку та наголосив, що незалежність базується на гідності. Він зазначив, що бажання росіян щодо українських територій залишаться лише бажаннями, доки українці об'єднані.
Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
Глава держави подякував "всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто бʼється заради нашої держави, хто працює заради України".
Я дякую кожному воїну, кожному громадянину України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності. Страх і поступки не роблять життя націй безпечним
Він наголосив, що бажання росіян розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, "поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, обмінявшись думками щодо дипломатичної ситуації. Зеленський наголосив на важливості реального закінчення війни та надійних основ безпеки.
Також у суботу Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони погодилися щодо необхідності сталого миру для України та небезпеки російських планів.
