"Страх і поступки не роблять нації безпечними": Зеленський виступив зі зверненням

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 23699 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 77875 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 74169 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 249743 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 138494 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 309774 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 286940 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 105414 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148056 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78530 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Побиття колишнього військового у Дніпрі: в ТЦК зробили заявуVideo9 серпня, 12:09 • 19645 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo15:20 • 39274 перегляди
Удар рф по меблевому магазину в Харкові: з'явились фото наслідків та нові деталі щодо постраждалихPhoto15:52 • 6986 перегляди
П'яний іноземець на Range Rover влаштував масштабну ДТП у Києві, є постраждалаPhoto17:15 • 10200 перегляди
путін пропонує обмежене перемир'я перед зустріччю з Трампом - The Economist17:27 • 20993 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 309771 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 193793 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 286936 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 291084 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 203689 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Девід Леммі
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo15:20 • 39454 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 77872 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 291084 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 219877 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 229469 перегляди
Актуальне
Економіст (журнал)
TikTok
Instagram
Шахед-136
The New York Times

"Страх і поступки не роблять нації безпечними": Зеленський виступив зі зверненням

Київ • УНН

 • 2808 перегляди

Президент України Володимир Зеленський подякував українцям за підтримку та наголосив, що незалежність базується на гідності. Він зазначив, що бажання росіян щодо українських територій залишаться лише бажаннями, доки українці об'єднані.

"Страх і поступки не роблять нації безпечними": Зеленський виступив зі зверненням

Страх і поступки не роблять життя націй безпечним. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Глава держави подякував "всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто бʼється заради нашої держави, хто працює заради України".

Я дякую кожному воїну, кожному громадянину України, хто усвідомлює, що незалежність базується на гідності. Страх і поступки не роблять життя націй безпечним

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що бажання росіян розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, "поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії, допомагають державі".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, обмінявшись думками щодо дипломатичної ситуації. Зеленський наголосив на важливості реального закінчення війни та надійних основ безпеки.

Також у суботу Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони погодилися щодо необхідності сталого миру для України та небезпеки російських планів.

Головне, щоб росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов: Зеленський поговорив із прем'єром Іспанії09.08.25, 17:40 • 4328 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Зеленський
Україна