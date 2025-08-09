Важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз: Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію з Макроном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, обмінявшись думками щодо дипломатичної ситуації. Зеленський наголосив на важливості реального закінчення війни та надійних основ безпеки.
Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації
За його словами, Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру.
Лондон анонсував у суботу ключову зустріч радників з безпеки щодо миру в Україні09.08.25, 15:12 • 632 перегляди
Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй
Раніше
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і що у них однакове бачення "необхідності дійсно сталого миру для України та небезпеки російського плану звести все до обговорення неможливого".
Відмова Зеленського ризикує розлютити Трампа - NYT 09.08.25, 13:19 • 1860 переглядiв
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.