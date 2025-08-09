Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз: Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию с Макроном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обменявшись мнениями относительно дипломатической ситуации. Зеленский подчеркнул важность реального окончания войны и надежных основ безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации, передает УНН.
Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации
По его словам, Украина, Франция, все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира.
Лондон анонсировал в субботу ключевую встречу советников по безопасности относительно мира в Украине09.08.25, 15:12 • 600 просмотров
Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и что у них одинаковое видение "необходимости действительно устойчивого мира для Украины и опасности российского плана свести все к обсуждению невозможного".
Отказ Зеленского рискует разозлить Трампа - NYT09.08.25, 13:19 • 1848 просмотров
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа.
Как сообщалось, путин представил администрации Трампа предложение относительно прекращения огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.