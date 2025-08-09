$41.460.00
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 151995 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 90963 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 231384 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 221783 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 98596 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 143501 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77336 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55554 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38964 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз: Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию с Макроном

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обменявшись мнениями относительно дипломатической ситуации. Зеленский подчеркнул важность реального окончания войны и надежных основ безопасности.

Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз: Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации, передает УНН.

Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации 

- сообщил Зеленский в Х.

По его словам, Украина, Франция, все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира.

Лондон анонсировал в субботу ключевую встречу советников по безопасности относительно мира в Украине09.08.25, 15:12 • 600 просмотров

Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций 

- подчеркнул Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и что у них одинаковое видение "необходимости действительно устойчивого мира для Украины и опасности российского плана свести все к обсуждению невозможного".

Отказ Зеленского рискует разозлить Трампа - NYT09.08.25, 13:19 • 1848 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа.

Как сообщалось, путин представил администрации Трампа предложение относительно прекращения огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Антонина Туманова

