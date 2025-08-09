$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Отказ Зеленского рискует разозлить Трампа - NYT

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Отказ Президента Украины Владимира Зеленского после заявлений относительно территорий рискует разозлить Трампа, который стремится к мирному соглашению.

Отказ Зеленского рискует разозлить Трампа - NYT

Отказ Президента Украины Владимира Зеленского по территориям рискует разозлить президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Зеленский в субботу "категорически отверг" предложение президента Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может включать "определенный обмен территориями" - план, который фактически означал бы передачу земли Москве.

Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет09.08.25, 09:10 • 18879 просмотров

"Откровенный отказ Зеленского рискует разозлить Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий. В прошлом Трамп критиковал Украину за то, что она настаивает на том, что он считал упрямыми требованиями о прекращении огня, и за то, что она "не готова к миру", - пишет издание.

Позиция Зеленского, как пишет издание, отражает широко распространенное в Украине мнение о том, что сдача территорий ради прекращения войны неприемлема. Недавний опрос Киевского международного института социологии показал, что чуть более половины украинцев считают, что "ни при каких обстоятельствах" страна не должна уступать землю, "даже если это сделает войну дольше и угрожает сохранению независимости".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Как сообщалось, Путин представил администрации Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

