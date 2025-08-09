Відмова Зеленського ризикує розлютити Трампа - NYT
Відмова Президента України Володимира Зеленського після заяв щодо територій ризикує розлютити Трампа, який прагне мирної угоди.
Деталі
Як пише видання, Зеленський у суботу "категорично відкинув" пропозицію президента Трампа про те, що мирна угода між Україною та росією може включати "певний обмін територіями" - план, який фактично означав би передачу землі москві.
"Відверта відмова Зеленського ризикує розлютити Трампа, який зробив мирну угоду між Україною та росією однією зі своїх головних зовнішньополітичних цілей, навіть якщо це означає прийняття невигідних для Києва умов. У минулому Трамп критикував Україну за те, що вона наполягає на тому, що він вважав впертими вимогами щодо припинення вогню, і за те, що вона "не готова до миру", - пише видання.
Позиція Зеленського, як пише видання, відображає широко поширену в Україні думку про те, що здача територій заради припинення війни є неприйнятною. Нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що трохи більше ніж половина українців вважають, що "за жодних обставин" країна не повинна поступатися землею, "навіть якщо це зробить війну довшою і загрожує збереженню незалежності".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Як повідомлялося, путін представив адміністрації Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.
