Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Київ • УНН
Безпекові гарантії для України перебувають не лише в руках США, а й російського диктатора. Це пов'язано з провалом Будапештського меморандуму та триваючими переговорами.
Гарантії для безпеки для України наразі опинились не лише в руках США і інших країн, але й в руках російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Як зазначають автори публікації, тінь на поточні переговори кидає провал Будапештського меморандуму 1994 року, згідно якого Україна віддала свою ядерну зброю, а росія, США і Велика Британія зобов'язались забезпечити територіальну цілісність і недоторканість існуючих кордонів України.
Також автори публікації зазначають, що Зеленський в обмін на де-факто відмову від членства в НАТО може отримати гарантії безпеки від США.
Водночас, на думку авторів публікації, у США вважають, що "ворог має право голосу".
Оскільки двосторонні переговори між США та росією тривають паралельно з європейськими та українськими переговорами, позиція путіна буде важливою, подобається це комусь чи ні. росія хоче набагато ширшої угоди з США щодо європейської безпеки, що продемонстрував початковий варіант запропонованого мирного плану з 28 пунктів, які згодом скоротили. Але оскільки путін досі відмовляється поступитися своїми максималістськими вимогами, залишається незрозумілим, на що погодиться росія
Нагадаємо
Спеціальний посланець США Стів Віткофф назвав "продуктивними та конструктивними" серію переговорів у Флориді, спрямованих на припинення війни. Він заявив, що росія нібито "віддана миру".