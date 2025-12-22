"росія віддана миру": Стів Віткофф підбив підсумки "продуктивних" переговорів у Флориді
Віткофф провів паралельні зустрічі з українською та російською делегаціями. Обговорювалися чотири ключові документи, зокрема оновлений «план із 20 пунктів» та рамкова угода про гарантії безпеки.
Спеціальний посланець США Стів Віткофф назвав "продуктивними та конструктивними" серію переговорів у Флориді, спрямованих на припинення війни. Протягом останніх трьох днів американська сторона провела паралельні зустрічі з українською делегацією на чолі з Рустемом Умєровим та посланцем кремля кирилом дмитрієвим. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Переговори були зосереджені на координації позицій між США, Україною та Європою. Сторони працювали над чотирма ключовими документами, серед яких оновлений "план із 20 пунктів" та рамкова угода про гарантії безпеки. За словами Віткоффа, недільні зустрічі допомогли виробити "спільний стратегічний підхід".
Наша спільна пріоритетність – зупинити вбивства, забезпечити гарантовану безпеку та створити умови для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й гідним фундаментом для стабільного майбутнього
Окремо посланець Трампа висловився про результати розмов із кирилом дмитрієвим. Попри те, що росія продовжує наполягати на збереженні окупованих територій, Віткофф транслював позитивні дипломатичні сигнали.
росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у вирішенні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки
Хоча кремль вустами юрія ушакова критично відгукнувся про останні пропозиції Європи та України, дмитрієв вже вилетів до москви, щоб особисто доповісти володимиру путіну про результати маямських консультацій. Наступний етап переговорів може відбутися безпосередньо в російській столиці.
