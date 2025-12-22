$42.340.00
"Россия привержена миру": Стив Виткофф подвел итоги "продуктивных" переговоров во Флориде

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Виткофф провел параллельные встречи с украинской и российской делегациями. Обсуждались четыре ключевых документа, в том числе обновленный «план из 20 пунктов» и рамочное соглашение о гарантиях безопасности.

"Россия привержена миру": Стив Виткофф подвел итоги "продуктивных" переговоров во Флориде

Специальный посланник США Стив Виткофф назвал "продуктивными и конструктивными" серию переговоров во Флориде, направленных на прекращение войны. В течение последних трех дней американская сторона провела параллельные встречи с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым и посланником кремля кириллом дмитриевым. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Переговоры были сосредоточены на координации позиций между США, Украиной и Европой. Стороны работали над четырьмя ключевыми документами, среди которых обновленный "план из 20 пунктов" и рамочное соглашение о гарантиях безопасности. По словам Виткоффа, воскресные встречи помогли выработать "общий стратегический подход".

Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров21.12.25, 22:13 • 21307 просмотров

Наш общий приоритет – остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойным фундаментом для стабильного будущего 

– отметил Виткофф в соцсети X.

Отдельно посланник Трампа высказался о результатах разговоров с кириллом дмитриевым. Несмотря на то, что россия продолжает настаивать на сохранении оккупированных территорий, Виткофф транслировал позитивные дипломатические сигналы.

россия остается полностью приверженной достижению мира в Украине. россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности 

– заявил спецпосланник.

Хотя кремль устами юрия ушакова критически отозвался о последних предложениях Европы и Украины, дмитриев уже вылетел в москву, чтобы лично доложить владимиру путину о результатах майамских консультаций. Следующий этап переговоров может состояться непосредственно в российской столице.

Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22.12.25, 05:48 • 11295 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Рустем Умеров
Reuters
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Флорида