Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Гарантии безопасности для Украины находятся не только в руках США, но и российского диктатора. Это связано с провалом Будапештского меморандума и продолжающимися переговорами.

Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico

Гарантии безопасности для Украины сейчас оказались не только в руках США и других стран, но и в руках российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Как отмечают авторы публикации, тень на текущие переговоры бросает провал Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие, а россия, США и Великобритания обязались обеспечить территориальную целостность и неприкосновенность существующих границ Украины.

Также авторы публикации отмечают, что Зеленский в обмен на де-факто отказ от членства в НАТО может получить гарантии безопасности от США.

В то же время, по мнению авторов публикации, в США считают, что "враг имеет право голоса".

Поскольку двусторонние переговоры между США и россией продолжаются параллельно с европейскими и украинскими переговорами, позиция путина будет важна, нравится это кому-то или нет. россия хочет гораздо более широкого соглашения с США по европейской безопасности, что продемонстрировал первоначальный вариант предложенного мирного плана из 28 пунктов, которые впоследствии сократили. Но поскольку путин до сих пор отказывается уступить своим максималистским требованиям, остается неясным, на что согласится россия

 - говорится в публикации.

Напомним

Специальный посланник США Стив Уиткофф назвал "продуктивными и конструктивными" серию переговоров во Флориде, направленных на прекращение войны. Он заявил, что россия якобы "привержена миру".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина