Ексклюзив
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 23018 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 21627 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 27510 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 29904 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 27050 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 534 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 43142 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 65582 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 99529 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 136664 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ларс Люкке Расмуссен
Денис Шмигаль
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомирська область
Європа
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 11969 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 11218 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 26526 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 27666 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 39441 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Fox News
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня

Професійний астролог Ксенія Базиленко розповіла про вплив зростаючого Місяця та переходу Венери у Козоріг на тиждень з 22 по 28 грудня. Вона радить навести лад у справах та фінансах, а також підбити підсумки року, оскільки Чорний Місяць змінює знак зі Скорпіона на Стрільця.

Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня

Ми наближаємося до початку нового року, а у поєднанні з Місяцем, що зростає, це вимагає від нас структурованості, спокою та завершення старих справ. Про те, що підготували нам зірки спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко

Цей тиждень має особливу якість. Він ніби збирає нас докупи після емоційного року, повертає до внутрішнього центру й пропонує не поспіх, а ясність. Простір навколо стає більш стриманим, зібраним, заземленим – і це дуже на часі 

- наголошує астролог.

За словами Ксенії Базиленко, новий рік фактично вже почався, а Місяць перебуває у фазі зростання. 

Важливо в цей період – наводити лад у справах, думках, планах, фінансах та стосунках з реальністю. Упродовж тижня зростає концентрація планет у Козерогу  – знаку дисципліни, зрілості, відповідальності та реальних результатів.

25 грудня Венера також переходить у Козоріг і з’єднується з Сонцем і Марсом. Тиждень отримує спрямованість на практичність, а емоції можуть відійти на другий план, в стосунках з’явиться певна прохолода або стриманість. Але це не криза – це період наведення ладу.

Зараз важливо не намагатися з'ясувати стосунки, важливо:

  • структурувати побут і фінанси;
    • планувати майбутнє;
      • підбивати підсумки року;
        • наводити порядок у справах і зобов’язаннях.

          Та все ж у перші три дні тижня тема кохання потребуватиме вашої уваги - астролог не радить робити поспішних висновків. 

          Перші три дні тижня варто бути особливо уважними до таких сфер, як кохання і гроші. Можливі ілюзії, плутанина, завищені та невиправдані очікування. Не поспішайте з великими витратами й не робіть емоційних висновків 

          - радить Ксенія Базиленко.

          Натомість це чудовий час для прикрашання дому, дизайну, підготовки до свят, створення затишку.

          Напружені періоди: 

          • ніч з 24 на 25 грудня;
            • ніч з 26 на 27 грудня.

              У ці періоди астролог радить дотримуватися спокою, проявити увагу до власного стану, також бути уважними на дорозі та до техніки. 

              Чорний Місяць змінює знак: важливий поворот

              У двадцятих числах грудня Чорний Місяць (Ліліт) завершує дев’ятимісячне перебування в Скорпіоні, де він був у екзальтованому, надзвичайно сильному положенні.

              Цей період був важким для всього людства: підіймалися страхи, тіньові теми, крайнощі, людство проходило через емоційні та психологічні випробування.

              Це був міст через емоційну прірву. Ті, хто пройшов його усвідомлено, стали внутрішньо сильнішими 

              – вважає астролог. 

              Тепер, за словами Базиленко, Чорний Місяць переходить у знак Стрільця.

              Його сила вже не така руйнівна, але на нас також чекатимуть випробування. Ми можемо зіткнутися з деструктивно інформацією, релігійними та національними конфліктами, загостренням міграційних питань, ідеологічними крайнощами та плутаниною з життєвими орієнтирами. 

              Ваше завдання - не піддаватися фанатизму, не вірити всьому, що нав’язується, і шукати істину не в крайнощах, а в знанні, психології та справжній духовності. Це тиждень зрілості 

              – каже астролог. 

              Це тиждень вимагає від нас зібраности, реальних дій та емоційного спокою. Слід завершити старі справи, навести лад довкола та у своїх думках, щоб увійти в наступний рік без зайвого тягаря. Також, варто приділити увагу плануванню, адже Місяць зростає і плани, закладені, у цей час, буде реалізувати легше. 

              Менше драм – більше ясності. Менше очікувань – більше опори на власні сили. Цей тиждень допоможе вибудувати фундамент для нового етапу життя. Робити це слід спокійно та усвідомлено - тоді цей фундамент стане міцною опорою на тривалий час",  – вважає астролог Ксенія Базиленко. 

              Гороскоп для всіх знаків Зодіаку

              22–28 грудня – тиждень, коли життя просить порядку, а Всесвіт дає можливості.

              ОВЕН

              Тиждень може принести кар’єрний шанс або важливу пропозицію. Тебе помічають, до тебе прислухаються.

              Удача чекатиме у справах, в яких ти братимеш відповідальність на себе.

              Порада: зберігай спокій та впевненість – це твій козир.

              ТЕЛЕЦЬ

              Перед тобою нові горизонти: ідея, поїздка, знайомство або рішення, яке змінює погляд на майбутнє.

              Удача чекатиме в навчанні, планах, розширенні можливостей.

              Порада: не знецінюй мрії – одна з них втілиться в реальність.

              БЛИЗНЮКИ

              Тиждень може принести фінансову або емоційну підтримку. Те, що тебе хвилювало, починає прояснюватися.

              Удача чекатиме на тебе у чесних розмовах і спільних справах.

              Порада: довіряй, але не будь наївним.

              РАК

              Стосунки виходять на перший план. Можеш отримати важливе зізнання або ясність, якої давно потребуєш.

              Удача чекатиме в партнерстві, союзі, підтримці.

              Порада: не бійся говорити про свої потреби.

              ЛЕВ

              Тиждень допоможе навести лад у справах та приділити увагу здоров’ю. Те, що раніше дратувало, стане керованим.

              Удача ховається у дрібницях і щоденних кроках.

              Порада: не ігноруй режим – зараз це твій друг.

              ДІВА

              Дуже теплий і приємний період. Тебе можуть охопити романтика, натхнення, радість, подарунки.

              Удача чекає на тебе в коханні, творчості, задоволенні.

              Порада: дозволь собі трохи свята без жорсткого контролю.

              ТЕРЕЗИ

              Дім і родина стають джерелом спокою та внутрішньої опори. Займися облаштуванням свого простору - зроби його затишним.

              Удача чекатиме у сімейних справах і домашніх рішеннях.

              Порада: слухай серце, а не чужі поради.

              СКОРПІОН

              На тебе чекає багато спілкування, новин і несподіваних розмов. Можеш дізнатися важливу інформацію.

              Удача в контактах, переговорах.

              Порада: не говори зайвого – слова мають силу.

              СТРІЛЕЦЬ

              Фінансові теми виходять на перший план. Можлива покупка, подарунок або поява нового ресурсу.

              Твоя удача у правильному ставленні до грошей.

              Порада: цінуй себе – і Всесвіт підтримає.

              КОЗОРІГ

              Ти зараз перебуваєш у центрі уваги. Тиждень дасть силу, авторитет і можливість заявити про себе.

              Удача очікує у самореалізації та особистих рішеннях.

              Порада: не применшуй свого значення – ти на правильному місці.

              ВОДОЛІЙ

              Це період тиші перед новим стартом. Можеш відчути потребу в усамітненні або перезавантаженні.

              Удача у внутрішніх рішеннях і завершеннях.

              Порада: дай собі паузу – вона дуже продуктивна.

              РИБИ

              Тиждень принесе нові знайомства, підтримку друзів і цікаві ідеї.

              Удача чекає у спільних проєктах і реалізації мрій.

              Порада: не бійся демонструвати себе світові.

              Лілія Подоляк

              СуспільствоГороскоп
              Новий рік
              Техніка