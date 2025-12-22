Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря

Мы приближаемся к началу нового года, а в сочетании с растущей Луной это требует от нас структурированности, спокойствия и завершения старых дел. О том, что приготовили нам звезды специально для читателей УНН, рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Эта неделя имеет особое качество. Она будто собирает нас вместе после эмоционального года, возвращает к внутреннему центру и предлагает не спешку, а ясность. Пространство вокруг становится более сдержанным, собранным, заземленным – и это очень своевременно - подчеркивает астролог.

По словам Ксении Базиленко, новый год фактически уже начался, а Луна находится в фазе роста.

Важно в этот период – наводить порядок в делах, мыслях, планах, финансах и отношениях с реальностью. В течение недели растет концентрация планет в Козероге – знаке дисциплины, зрелости, ответственности и реальных результатов.

25 декабря Венера также переходит в Козерог и соединяется с Солнцем и Марсом. Неделя получает направленность на практичность, а эмоции могут отойти на второй план, в отношениях появится определенная прохлада или сдержанность. Но это не кризис – это период наведения порядка.

Сейчас важно не пытаться выяснить отношения, важно:

структурировать быт и финансы;

планировать будущее;

подводить итоги года;

наводить порядок в делах и обязательствах.

И все же в первые три дня недели тема любви потребует вашего внимания - астролог не советует делать поспешных выводов.

Первые три дня недели стоит быть особенно внимательными к таким сферам, как любовь и деньги. Возможны иллюзии, путаница, завышенные и неоправданные ожидания. Не спешите с большими тратами и не делайте эмоциональных выводов - советует Ксения Базиленко.

Зато это прекрасное время для украшения дома, дизайна, подготовки к праздникам, создания уюта.

Напряженные периоды:

ночь с 24 на 25 декабря;

ночь с 26 на 27 декабря.

В эти периоды астролог советует соблюдать спокойствие, проявить внимание к собственному состоянию, также быть внимательными на дороге и к технике.

Черная Луна меняет знак: важный поворот

В двадцатых числах декабря Черная Луна (Лилит) завершает девятимесячное пребывание в Скорпионе, где она была в экзальтированном, чрезвычайно сильном положении.

Этот период был тяжелым для всего человечества: поднимались страхи, теневые темы, крайности, человечество проходило через эмоциональные и психологические испытания.

Это был мост через эмоциональную пропасть. Те, кто прошел его осознанно, стали внутренне сильнее – считает астролог.

Теперь, по словам Базиленко, Черная Луна переходит в знак Стрельца.

Ее сила уже не так разрушительна, но нас также будут ждать испытания. Мы можем столкнуться с деструктивной информацией, религиозными и национальными конфликтами, обострением миграционных вопросов, идеологическими крайностями и путаницей с жизненными ориентирами.

Ваша задача - не поддаваться фанатизму, не верить всему, что навязывается, и искать истину не в крайностях, а в знании, психологии и настоящей духовности. Это неделя зрелости – говорит астролог.

Эта неделя требует от нас собранности, реальных действий и эмоционального спокойствия. Следует завершить старые дела, навести порядок вокруг и в своих мыслях, чтобы войти в следующий год без лишнего груза. Также, стоит уделить внимание планированию, ведь Луна растет и планы, заложенные в это время, будет реализовать легче.

Меньше драм – больше ясности. Меньше ожиданий – больше опоры на собственные силы. Эта неделя поможет выстроить фундамент для нового этапа жизни. Делать это следует спокойно и осознанно - тогда этот фундамент станет прочной опорой на длительное время", – считает астролог Ксения Базиленко.

Гороскоп для всех знаков Зодиака

22–28 декабря – неделя, когда жизнь просит порядка, а Вселенная дает возможности.

ОВЕН

Неделя может принести карьерный шанс или важное предложение. Тебя замечают, к тебе прислушиваются.

Удача будет ждать в делах, в которых ты будешь брать ответственность на себя.

Совет: сохраняй спокойствие и уверенность – это твой козырь.

ТЕЛЕЦ

Перед тобой новые горизонты: идея, поездка, знакомство или решение, которое меняет взгляд на будущее.

Удача будет ждать в учебе, планах, расширении возможностей.

Совет: не обесценивай мечты – одна из них воплотится в реальность.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя может принести финансовую или эмоциональную поддержку. То, что тебя волновало, начинает проясняться.

Удача будет ждать тебя в честных разговорах и совместных делах.

Совет: доверяй, но не будь наивным.

РАК

Отношения выходят на первый план. Можешь получить важное признание или ясность, в которой давно нуждаешься.

Удача будет ждать в партнерстве, союзе, поддержке.

Совет: не бойся говорить о своих потребностях.

ЛЕВ

Неделя поможет навести порядок в делах и уделить внимание здоровью. То, что раньше раздражало, станет управляемым.

Удача скрывается в мелочах и ежедневных шагах.

Совет: не игнорируй режим – сейчас это твой друг.

ДЕВА

Очень теплый и приятный период. Тебя могут охватить романтика, вдохновение, радость, подарки.

Удача ждет тебя в любви, творчестве, удовольствии.

Совет: позволь себе немного праздника без жесткого контроля.

ВЕСЫ

Дом и семья становятся источником спокойствия и внутренней опоры. Займись обустройством своего пространства - сделай его уютным.

Удача будет ждать в семейных делах и домашних решениях.

Совет: слушай сердце, а не чужие советы.

СКОРПИОН

Тебя ждет много общения, новостей и неожиданных разговоров. Можешь узнать важную информацию.

Удача в контактах, переговорах.

Совет: не говори лишнего – слова имеют силу.

СТРЕЛЕЦ

Финансовые темы выходят на первый план. Возможна покупка, подарок или появление нового ресурса.

Твоя удача в правильном отношении к деньгам.

Совет: цени себя – и Вселенная поддержит.

КОЗЕРОГ

Ты сейчас находишься в центре внимания. Неделя даст силу, авторитет и возможность заявить о себе.

Удача ожидает в самореализации и личных решениях.

Совет: не приуменьшай своего значения – ты на правильном месте.

ВОДОЛЕЙ

Это период тишины перед новым стартом. Можешь почувствовать потребность в уединении или перезагрузке.

Удача во внутренних решениях и завершениях.

Совет: дай себе паузу – она очень продуктивна.

РЫБЫ

Неделя принесет новые знакомства, поддержку друзей и интересные идеи.

Удача ждет в совместных проектах и реализации мечтаний.

Совет: не бойся демонстрировать себя миру.