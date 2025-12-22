Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
Киев • УНН
Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии растущей Луны и перехода Венеры в Козерог на неделю с 22 по 28 декабря. Она советует навести порядок в делах и финансах, а также подвести итоги года, поскольку Черная Луна меняет знак со Скорпиона на Стрельца.
Мы приближаемся к началу нового года, а в сочетании с растущей Луной это требует от нас структурированности, спокойствия и завершения старых дел. О том, что приготовили нам звезды специально для читателей УНН, рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Эта неделя имеет особое качество. Она будто собирает нас вместе после эмоционального года, возвращает к внутреннему центру и предлагает не спешку, а ясность. Пространство вокруг становится более сдержанным, собранным, заземленным – и это очень своевременно
По словам Ксении Базиленко, новый год фактически уже начался, а Луна находится в фазе роста.
Важно в этот период – наводить порядок в делах, мыслях, планах, финансах и отношениях с реальностью. В течение недели растет концентрация планет в Козероге – знаке дисциплины, зрелости, ответственности и реальных результатов.
25 декабря Венера также переходит в Козерог и соединяется с Солнцем и Марсом. Неделя получает направленность на практичность, а эмоции могут отойти на второй план, в отношениях появится определенная прохлада или сдержанность. Но это не кризис – это период наведения порядка.
Сейчас важно не пытаться выяснить отношения, важно:
- структурировать быт и финансы;
- планировать будущее;
- подводить итоги года;
- наводить порядок в делах и обязательствах.
И все же в первые три дня недели тема любви потребует вашего внимания - астролог не советует делать поспешных выводов.
Первые три дня недели стоит быть особенно внимательными к таким сферам, как любовь и деньги. Возможны иллюзии, путаница, завышенные и неоправданные ожидания. Не спешите с большими тратами и не делайте эмоциональных выводов
Зато это прекрасное время для украшения дома, дизайна, подготовки к праздникам, создания уюта.
Напряженные периоды:
- ночь с 24 на 25 декабря;
- ночь с 26 на 27 декабря.
В эти периоды астролог советует соблюдать спокойствие, проявить внимание к собственному состоянию, также быть внимательными на дороге и к технике.
Черная Луна меняет знак: важный поворот
В двадцатых числах декабря Черная Луна (Лилит) завершает девятимесячное пребывание в Скорпионе, где она была в экзальтированном, чрезвычайно сильном положении.
Этот период был тяжелым для всего человечества: поднимались страхи, теневые темы, крайности, человечество проходило через эмоциональные и психологические испытания.
Это был мост через эмоциональную пропасть. Те, кто прошел его осознанно, стали внутренне сильнее
Теперь, по словам Базиленко, Черная Луна переходит в знак Стрельца.
Ее сила уже не так разрушительна, но нас также будут ждать испытания. Мы можем столкнуться с деструктивной информацией, религиозными и национальными конфликтами, обострением миграционных вопросов, идеологическими крайностями и путаницей с жизненными ориентирами.
Ваша задача - не поддаваться фанатизму, не верить всему, что навязывается, и искать истину не в крайностях, а в знании, психологии и настоящей духовности. Это неделя зрелости
Эта неделя требует от нас собранности, реальных действий и эмоционального спокойствия. Следует завершить старые дела, навести порядок вокруг и в своих мыслях, чтобы войти в следующий год без лишнего груза. Также, стоит уделить внимание планированию, ведь Луна растет и планы, заложенные в это время, будет реализовать легче.
Меньше драм – больше ясности. Меньше ожиданий – больше опоры на собственные силы. Эта неделя поможет выстроить фундамент для нового этапа жизни. Делать это следует спокойно и осознанно - тогда этот фундамент станет прочной опорой на длительное время", – считает астролог Ксения Базиленко.
Гороскоп для всех знаков Зодиака
22–28 декабря – неделя, когда жизнь просит порядка, а Вселенная дает возможности.
ОВЕН
Неделя может принести карьерный шанс или важное предложение. Тебя замечают, к тебе прислушиваются.
Удача будет ждать в делах, в которых ты будешь брать ответственность на себя.
Совет: сохраняй спокойствие и уверенность – это твой козырь.
ТЕЛЕЦ
Перед тобой новые горизонты: идея, поездка, знакомство или решение, которое меняет взгляд на будущее.
Удача будет ждать в учебе, планах, расширении возможностей.
Совет: не обесценивай мечты – одна из них воплотится в реальность.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя может принести финансовую или эмоциональную поддержку. То, что тебя волновало, начинает проясняться.
Удача будет ждать тебя в честных разговорах и совместных делах.
Совет: доверяй, но не будь наивным.
РАК
Отношения выходят на первый план. Можешь получить важное признание или ясность, в которой давно нуждаешься.
Удача будет ждать в партнерстве, союзе, поддержке.
Совет: не бойся говорить о своих потребностях.
ЛЕВ
Неделя поможет навести порядок в делах и уделить внимание здоровью. То, что раньше раздражало, станет управляемым.
Удача скрывается в мелочах и ежедневных шагах.
Совет: не игнорируй режим – сейчас это твой друг.
ДЕВА
Очень теплый и приятный период. Тебя могут охватить романтика, вдохновение, радость, подарки.
Удача ждет тебя в любви, творчестве, удовольствии.
Совет: позволь себе немного праздника без жесткого контроля.
ВЕСЫ
Дом и семья становятся источником спокойствия и внутренней опоры. Займись обустройством своего пространства - сделай его уютным.
Удача будет ждать в семейных делах и домашних решениях.
Совет: слушай сердце, а не чужие советы.
СКОРПИОН
Тебя ждет много общения, новостей и неожиданных разговоров. Можешь узнать важную информацию.
Удача в контактах, переговорах.
Совет: не говори лишнего – слова имеют силу.
СТРЕЛЕЦ
Финансовые темы выходят на первый план. Возможна покупка, подарок или появление нового ресурса.
Твоя удача в правильном отношении к деньгам.
Совет: цени себя – и Вселенная поддержит.
КОЗЕРОГ
Ты сейчас находишься в центре внимания. Неделя даст силу, авторитет и возможность заявить о себе.
Удача ожидает в самореализации и личных решениях.
Совет: не приуменьшай своего значения – ты на правильном месте.
ВОДОЛЕЙ
Это период тишины перед новым стартом. Можешь почувствовать потребность в уединении или перезагрузке.
Удача во внутренних решениях и завершениях.
Совет: дай себе паузу – она очень продуктивна.
РЫБЫ
Неделя принесет новые знакомства, поддержку друзей и интересные идеи.
Удача ждет в совместных проектах и реализации мечтаний.
Совет: не бойся демонстрировать себя миру.