$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 40 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 1452 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 3012 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 3196 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 3876 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 3856 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 12720 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 29368 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 42704 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 46455 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 22767 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 21377 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 27250 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 29642 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 26784 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 256 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 42737 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 65209 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 99141 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 136288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ларс Лёкке Расмуссен
Денис Шмыгаль
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Житомирская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 11764 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 11024 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 26347 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 27500 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 39277 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
Старлинк

Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала о влиянии растущей Луны и перехода Венеры в Козерог на неделю с 22 по 28 декабря. Она советует навести порядок в делах и финансах, а также подвести итоги года, поскольку Черная Луна меняет знак со Скорпиона на Стрельца.

Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря

Мы приближаемся к началу нового года, а в сочетании с растущей Луной это требует от нас структурированности, спокойствия и завершения старых дел. О том, что приготовили нам звезды специально для читателей УНН, рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко

Эта неделя имеет особое качество. Она будто собирает нас вместе после эмоционального года, возвращает к внутреннему центру и предлагает не спешку, а ясность. Пространство вокруг становится более сдержанным, собранным, заземленным – и это очень своевременно 

- подчеркивает астролог.

По словам Ксении Базиленко, новый год фактически уже начался, а Луна находится в фазе роста. 

Важно в этот период – наводить порядок в делах, мыслях, планах, финансах и отношениях с реальностью. В течение недели растет концентрация планет в Козероге  – знаке дисциплины, зрелости, ответственности и реальных результатов.

25 декабря Венера также переходит в Козерог и соединяется с Солнцем и Марсом. Неделя получает направленность на практичность, а эмоции могут отойти на второй план, в отношениях появится определенная прохлада или сдержанность. Но это не кризис – это период наведения порядка.

Сейчас важно не пытаться выяснить отношения, важно:

  • структурировать быт и финансы;
    • планировать будущее;
      • подводить итоги года;
        • наводить порядок в делах и обязательствах.

          И все же в первые три дня недели тема любви потребует вашего внимания - астролог не советует делать поспешных выводов. 

          Первые три дня недели стоит быть особенно внимательными к таким сферам, как любовь и деньги. Возможны иллюзии, путаница, завышенные и неоправданные ожидания. Не спешите с большими тратами и не делайте эмоциональных выводов 

          - советует Ксения Базиленко.

          Зато это прекрасное время для украшения дома, дизайна, подготовки к праздникам, создания уюта.

          Напряженные периоды: 

          • ночь с 24 на 25 декабря;
            • ночь с 26 на 27 декабря.

              В эти периоды астролог советует соблюдать спокойствие, проявить внимание к собственному состоянию, также быть внимательными на дороге и к технике. 

              Черная Луна меняет знак: важный поворот

              В двадцатых числах декабря Черная Луна (Лилит) завершает девятимесячное пребывание в Скорпионе, где она была в экзальтированном, чрезвычайно сильном положении.

              Этот период был тяжелым для всего человечества: поднимались страхи, теневые темы, крайности, человечество проходило через эмоциональные и психологические испытания.

              Это был мост через эмоциональную пропасть. Те, кто прошел его осознанно, стали внутренне сильнее 

              – считает астролог. 

              Теперь, по словам Базиленко, Черная Луна переходит в знак Стрельца.

              Ее сила уже не так разрушительна, но нас также будут ждать испытания. Мы можем столкнуться с деструктивной информацией, религиозными и национальными конфликтами, обострением миграционных вопросов, идеологическими крайностями и путаницей с жизненными ориентирами. 

              Ваша задача - не поддаваться фанатизму, не верить всему, что навязывается, и искать истину не в крайностях, а в знании, психологии и настоящей духовности. Это неделя зрелости 

              – говорит астролог. 

              Эта неделя требует от нас собранности, реальных действий и эмоционального спокойствия. Следует завершить старые дела, навести порядок вокруг и в своих мыслях, чтобы войти в следующий год без лишнего груза. Также, стоит уделить внимание планированию, ведь Луна растет и планы, заложенные в это время, будет реализовать легче. 

              Меньше драм – больше ясности. Меньше ожиданий – больше опоры на собственные силы. Эта неделя поможет выстроить фундамент для нового этапа жизни. Делать это следует спокойно и осознанно - тогда этот фундамент станет прочной опорой на длительное время",  – считает астролог Ксения Базиленко. 

              Гороскоп для всех знаков Зодиака

              22–28 декабря – неделя, когда жизнь просит порядка, а Вселенная дает возможности.

              ОВЕН

              Неделя может принести карьерный шанс или важное предложение. Тебя замечают, к тебе прислушиваются.

              Удача будет ждать в делах, в которых ты будешь брать ответственность на себя.

              Совет: сохраняй спокойствие и уверенность – это твой козырь.

              ТЕЛЕЦ

              Перед тобой новые горизонты: идея, поездка, знакомство или решение, которое меняет взгляд на будущее.

              Удача будет ждать в учебе, планах, расширении возможностей.

              Совет: не обесценивай мечты – одна из них воплотится в реальность.

              БЛИЗНЕЦЫ

              Неделя может принести финансовую или эмоциональную поддержку. То, что тебя волновало, начинает проясняться.

              Удача будет ждать тебя в честных разговорах и совместных делах.

              Совет: доверяй, но не будь наивным.

              РАК

              Отношения выходят на первый план. Можешь получить важное признание или ясность, в которой давно нуждаешься.

              Удача будет ждать в партнерстве, союзе, поддержке.

              Совет: не бойся говорить о своих потребностях.

              ЛЕВ

              Неделя поможет навести порядок в делах и уделить внимание здоровью. То, что раньше раздражало, станет управляемым.

              Удача скрывается в мелочах и ежедневных шагах.

              Совет: не игнорируй режим – сейчас это твой друг.

              ДЕВА

              Очень теплый и приятный период. Тебя могут охватить романтика, вдохновение, радость, подарки.

              Удача ждет тебя в любви, творчестве, удовольствии.

              Совет: позволь себе немного праздника без жесткого контроля.

              ВЕСЫ

              Дом и семья становятся источником спокойствия и внутренней опоры. Займись обустройством своего пространства - сделай его уютным.

              Удача будет ждать в семейных делах и домашних решениях.

              Совет: слушай сердце, а не чужие советы.

              СКОРПИОН

              Тебя ждет много общения, новостей и неожиданных разговоров. Можешь узнать важную информацию.

              Удача в контактах, переговорах.

              Совет: не говори лишнего – слова имеют силу.

              СТРЕЛЕЦ

              Финансовые темы выходят на первый план. Возможна покупка, подарок или появление нового ресурса.

              Твоя удача в правильном отношении к деньгам.

              Совет: цени себя – и Вселенная поддержит.

              КОЗЕРОГ

              Ты сейчас находишься в центре внимания. Неделя даст силу, авторитет и возможность заявить о себе.

              Удача ожидает в самореализации и личных решениях.

              Совет: не приуменьшай своего значения – ты на правильном месте.

              ВОДОЛЕЙ

              Это период тишины перед новым стартом. Можешь почувствовать потребность в уединении или перезагрузке.

              Удача во внутренних решениях и завершениях.

              Совет: дай себе паузу – она очень продуктивна.

              РЫБЫ

              Неделя принесет новые знакомства, поддержку друзей и интересные идеи.

              Удача ждет в совместных проектах и реализации мечтаний.

              Совет: не бойся демонстрировать себя миру.

              Лилия Подоляк

              ОбществоГороскоп
              Новый год
              Техника