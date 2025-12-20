Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Київ • УНН
Представлено добірку недорогих подарунків до 500 та 2000 гривень для чоловіків та жінок. Серед ідей – гірлянди, сертифікати, книги, аксесуари, набори для догляду, гаджети та сертифікати на враження.
Завжди актуальна проблема у період свят - обрати подарунок, особливо коли хочеться зберегти свій бюджет. УНН пропонує вам добірку недорогих подарунків на всі свята, що обовʼязково сподобається вашій родині, коханій людині або вашим друзям.
Подарунки до 500 гривень
Доволі універсальним подарунком на зимові свята може стати недорога гірлянда, LED-стрічки, або інший тематичний декор. Також рукавички або ж, наприклад, плед.
Ідеї подарунків для жінок
Серед таких:
- подарунковий сертифікат в магазин косметики;
- картини по номерах;
- книга;
- набір чаю та смаколиків;
- модний аксесуар (рукавички, шарф);
- біжутерія;
- сукулент;
- набір для ванни (морська сіль, бомбочка);
- планер;
- набір для створення карти бажань;
- ваза;
- свічки ручної роботи;
- декоративні подушки або плед;
- фоторамка;
- букет з солодощів, зефіру.
Ідеї подарунків для чоловіків
У переліку серед іншого:
- аксесуари в авто;
- органайзер для інструментів, кабелів чи дротів;
- чохол;
- набір для гоління;
- набір для догляду за бородою;
- пивний букет (букет з пива);
- магнітний тримач для ножів (інструментів);
- набір для чистки техніки (клавіатури);
- домашні капці:
- охолоджувач для пляшок;
- дартс.
Ідеї подарунків до 2000 тисяч гривень
Якщо ви готові витратити більшу суму - від тисячі до двох тисяч гривень - то звісно, що вибір стає ширшим.
Універсальним подарунком, особливо актуальними в наш час, може стати павербанк. Окрім того, на суму понад 500 гривень ви можете підібрати щось із гаджетів, наприклад, портативна колонка чи бездротові навушники, розумні ваги.
Також можна звернути увагу на інші практичні подарунки, наприклад, ланч-бокси - вони бувають різних форм, розмірів, з малюнками і без, різного призначення - наприклад, для супу.
Ви можете підібрати більш індивідуальний подарунок, враховуючи інтереси та вподобання того, кого вітаєте. Наприклад, подарувати сертифікат на заняття з екстремального водіння, або на SPA-процедури.
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10.12.25, 14:35 • 58450 переглядiв