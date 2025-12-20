$42.340.00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 964 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 7770 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 17754 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 21615 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 22487 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 22306 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 18906 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 24930 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39656 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині
Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет з Польщею - Зеленський
росія розриває військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 77434 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 53818 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 61840 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 55436 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з Бельгії
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Представлено добірку недорогих подарунків до 500 та 2000 гривень для чоловіків та жінок. Серед ідей – гірлянди, сертифікати, книги, аксесуари, набори для догляду, гаджети та сертифікати на враження.

Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити

Завжди актуальна проблема у період свят - обрати подарунок, особливо коли хочеться зберегти свій бюджет. УНН пропонує вам добірку недорогих подарунків на всі свята, що обовʼязково сподобається вашій родині, коханій людині або вашим друзям.

Подарунки до 500 гривень

Доволі універсальним подарунком на зимові свята може стати недорога гірлянда, LED-стрічки, або інший тематичний декор. Також рукавички або ж, наприклад, плед. 

Ідеї подарунків для жінок

Серед таких:

  • подарунковий сертифікат в магазин косметики;
    • картини по номерах;
      • книга;
        • набір чаю та смаколиків;
          • модний аксесуар (рукавички, шарф);
            • біжутерія;
              • сукулент;
                • набір для ванни (морська сіль, бомбочка);
                  • планер;
                    • набір для створення карти бажань;
                      • ваза;
                        • свічки ручної роботи;
                          • декоративні подушки або плед;
                            • фоторамка;
                              • букет з солодощів, зефіру.

                                Ідеї подарунків для чоловіків

                                У переліку серед іншого:

                                • аксесуари в авто;
                                  • органайзер для інструментів, кабелів чи дротів;
                                    • чохол;
                                      • набір для гоління;
                                        • набір для догляду за бородою;
                                          • пивний букет (букет з пива);
                                            • магнітний тримач для ножів (інструментів);
                                              • набір для чистки техніки (клавіатури);
                                                • домашні капці:
                                                  • охолоджувач для пляшок;
                                                    • дартс.

                                                      Ідеї подарунків до 2000 тисяч гривень

                                                      Якщо ви готові витратити більшу суму - від тисячі до двох тисяч гривень - то звісно, що вибір стає ширшим. 

                                                      Універсальним подарунком, особливо актуальними в наш час, може стати павербанк. Окрім того, на суму понад 500 гривень ви можете підібрати щось із гаджетів, наприклад, портативна колонка чи бездротові навушники, розумні ваги. 

                                                      Також можна звернути увагу на інші практичні подарунки, наприклад, ланч-бокси - вони бувають різних форм, розмірів, з малюнками і без, різного призначення - наприклад, для супу. 

                                                      Ви можете підібрати більш індивідуальний подарунок, враховуючи інтереси та вподобання того, кого вітаєте. Наприклад, подарувати сертифікат на заняття з екстремального водіння, або на SPA-процедури. 

                                                      Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування

                                                      Олександра Месенко

