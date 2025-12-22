Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни

Новорічні свята для багатьох українців стають справжнім випробуванням для гаманця. Спонтанні витрати, подарунки і переповнений святковий стіл часто закінчуються боргами та почуттям провини. Про те, як уникнути типових фінансових пасток і почати новий рік більш усвідомлено, розповіла журналістці УНН радниця з питань персональних і бізнес-фінансів Лєна Шепель.

Деталі

Під час свят, через імпульсивні покупки та великі витрати, дуже легко втратити контроль над своїми фінансами. Відсутність чіткого плану призводить до того, що гроші "розтікаються" між витратами на подарунки, застілля, святковий декор та інше. Саме тому фінансова дисципліна у святковий період особливо важлива.

Найпоширеніша помилка під час свят – люди не планують бюджет. Є сенс заздалегідь подумати, скільки ми реально можемо витратити на свята, виходячи зі своїх доходів. Коли цього не роблять, люди часто заходять у кредитні ліміти й витрачають більше, ніж можуть собі дозволити - пояснює експертка.

Наслідком такого підходу, іноді, можуть стати борги, які тягнуться ще кілька місяців після свят. У такому випадку, каже експертка, не меншою проблемою є реакція людей на власні фінансові помилки. Самозвинувачення лише поглиблює стрес і не допомагає знайти вихід.

Друга помилка – коли люди починають себе за це ще й цькувати. Ситуація і так не дуже, а людина ще й картає себе за те, що не передбачила бюджет. Натомість, важливо визнати: так, я вже в цій точці, і тепер фокус має бути на тому, що я можу з цим зробити, а не на тому, щоб "добивати" себе – каже радниця з питань персональних і фінансів бізнесу.

Окрім контролю своїх витрат необхідно мати й фінансову подушку безпеки. Однак, треба враховувати, що створення резерву – це процес, який потребує часу, а не разового зусилля перед святами. Утім, каже Лєна Шепель, навіть мінімальні заощадження важливо зберегти.

Якщо людина хоче зайти в Новий рік з фінансовою подушкою, думати про це треба було ще на початку року. Але якщо хоча б мінімальні заощадження вже є, головне – не спустити їх на свята. Якщо у вас відкладена умовна тисяча гривень, зробіть усе, щоб з цією тисячею і зайти в Новий рік - наголошує Лєна Шепель.

Наступний крок після накопичення фінансової подушки безпеки - інвестування, для примноження коштів. Та якщо ви ще не мали такого досвіду, він може здаватися складним та ризикованим. У такому разі, експертка радить починати з простих і зрозумілих інструментів, поступово формуючи довіру до себе як до інвестора і звичку інвестувати.

"Можна подивитися матеріали на YouTube, чи матеріали в розділі "Інвестиції" на сайті Мінфін. Тобто досліджувати цю тему, у принципі, дивитися: а які інструменти є? Потім для новачків я рекомендую вибрати низькоризиковий інструмент під назвою ОВДП. Це цінні папери від держави Україна", - каже експертка.

За словами експертки, інвестувати можна швидко і просто через банк, яким людина користується, або через застосунок "Дія" напряму.

"І держава заохочує людей вкладати гроші в ОВДП, а не в депозити в банках, завдяки тому, що там немає податку на прибуток. Тобто прибуток із ОВДП не оподатковується. І людина отримує відповідно більше чистого прибутку. І оце може бути хорошим таким початком, бо мінімальна сума вкладень на ОВДП - приблизно 1000 грн. Тобто це не така якась космічна сума, а при цьому в людини вже з'являється оця саморепутація: "А я вже інвестор, або я вже інвесторка, бо 1000 грн проінвестували в цінні папери", - наголошує радниця з питань персональних і фінансів бізнесу

Також, не менш важливу роль відіграють щоденні фінансові звички. За словами радниці з питань персональних і фінансів бізнесу, уміння відкладати гроші - це не вроджений талант, а навичка, яку можна набути, якщо дотримуватись простих правил.

Ставтеся до заощаджень як до м’яза, який потрібно тренувати. Дисципліна - це не ворог, а подружка, яка допомагає досягти бажаного. Дуже добре працює, коли люди дають своїм накопиченням приємні назви, наприклад, "фонд спокою" або "фінансовий магніт". Це звучить просто, але реально мотивує не зупинятися - підкреслює експертка.

Лєна Шепель пояснює, що спочатку потрібно визначити конкретну фінансову ціль, а потім розбити її на маленькі кроки, виходячи з того, скільки грошей ви можете відкласти щомісяця, або за який період часу ви хочете зібрати суму. Окрім того, експертка радить для кожної цілі створити окрему "банку" чи "конверт".

"Дуже важливо, коли хочеться звідти потягнути гроші на щось інше, то запитати себе, чи варта ось ця купівля тут і зараз того, щоб відмовитися від моєї цілі. Умовно, якщо хочеться витягти гроші з конверту під назвою "відпочинок в Карпатах", то чи воно того варте? Чи нова сукня, наприклад, тут і зараз варта того, щоб відмовитися від поїздки влітку?", - наголосила радниця з питань персональних і фінансів бізнесу.

На завершення експертка підкреслила, що "в самій назві "персональна фінансова грамотність", ключове слово - "персональна". І тут є сенс кожній людині підібрати те, що спрацює на нього або на неї". Комусь підійдуть фінансові челенджі й конверти, а комусь більше підходять таблиці та банківська аналітика. Проте, головне - знайти інструмент, який працює саме для вас, і не відкладати турботу про власні фінанси "з понеділка" або з нового року.

Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити