ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф станом на ранок 22 грудня. За минулу добу ліквідовано 1120 окупантів, загальні втрати особового складу сягнули 1 197 860 осіб.
Сили оборони України продовжують впевнено утилізувати живу силу та техніку ворога. За минулу добу ліквідовано ще понад тисячу загарбників, а загальна кількість втрат особового складу армії рф впевнено наближається до позначки у 1,2 мільйона осіб. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Попри відносну стабільність у небі та на морі, на суходолі триває інтенсивна робота української артилерії та операторів дронів. За останню добу ворог втратив:
- особового складу: +1 120 осіб;
- артилерійських систем: +10 одиниць;
- БПЛА: +109 одиниць;
- автотехніки: +64 одиниці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 197 860 (+1 120) осіб
Підсумки у цифрах
Станом на сьогодні загальні втрати техніки окупантів сягнули вражаючих показників: 11 438 танків, 23 772 бронемашини та понад 35 тисяч артсистем. Незмінними за добу залишилися показники втрат авіації (432 літаки) та засобів ППО. У Генштабі наголошують, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій.
