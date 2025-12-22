ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - Генштаб

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 8092 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 17466 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 24187 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 32712 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 32605 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 44776 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 69888 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 78489 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45135 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38291 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
89%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп має намір посилити боротьбу з імміграцією у 2026 році, попри критику - Reuters21 грудня, 18:58 • 5796 перегляди
Стармер і Трамп у Флориді обговорили майбутнє України21 грудня, 19:28 • 6136 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21 грудня, 21:19 • 10032 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 4746 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 7438 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 22228 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 44954 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 78489 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 116039 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 85252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ніколас Мадуро
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 18099 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 19928 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 32147 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 54803 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 37809 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - Генштаб

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф станом на ранок 22 грудня. За минулу добу ліквідовано 1120 окупантів, загальні втрати особового складу сягнули 1 197 860 осіб.

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - Генштаб

Сили оборони України продовжують впевнено утилізувати живу силу та техніку ворога. За минулу добу ліквідовано ще понад тисячу загарбників, а загальна кількість втрат особового складу армії рф впевнено наближається до позначки у 1,2 мільйона осіб. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Попри відносну стабільність у небі та на морі, на суходолі триває інтенсивна робота української артилерії та операторів дронів. За останню добу ворог втратив:

  • особового складу: +1 120 осіб;
    • артилерійських систем: +10 одиниць;
      • БПЛА: +109 одиниць;
        • автотехніки: +64 одиниці.

          Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 197 860 (+1 120) осіб 

          – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

          Підсумки у цифрах

          Станом на сьогодні загальні втрати техніки окупантів сягнули вражаючих показників: 11 438 танків, 23 772 бронемашини та понад 35 тисяч артсистем. Незмінними за добу залишилися показники втрат авіації (432 літаки) та засобів ППО. У Генштабі наголошують, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій.

          Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф22.12.25, 03:25 • 8078 переглядiв

          Степан Гафтко

          Війна в Україні
          Війна в Україні
          Україна